واحدة بيضا والتانية سمرا.. ولادة توأم بلونين مختلفين يصدم والديهما

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يتشابه التوأم بشكل كبير، أحيانا تجد الأمهات صعوبة في التمييز بين أطفالهن، ولكن الأمر اختلف عما حدث مع سيدة بريطانية أنجبت توأمًا بلوني بشرة مختلفين فأحدهما أسمر والآخر أبيض، حيث وضعت السيدة البريطانية كايلي أوكوتو 32 عامًا، طفلتيها التوأم اللتين ظهرتا مختلفتين بشكل كبير، فقد ولدت «جازيا» ببشرة بيضاء، بينما ولدت شقيقتها «نايلا» ببشرة سمراء وشعر مجعد، وذلك بسبب طفرة وراثية نادرة.

وتحدثت الأم لصحيفة «ذا صن البريطانية»، أنه بعد الولادة كان الزوجان مرهقان وناما دون أن يلاحظا الفرق بين الطفلتين، وكانت صدمتهما كبيرة عندما أدركا أن لون بشرة كل طفلة يختلف عن الأخرى.

لم تكن دهشة الممرضات في المستشفى أقل من دهشة الوالدين، فقد كانتا مميزتين ولم يسبق للممرضات مشاهدة حالة مماثلة، ورغم ذلك تقول الأم إن هناك الكثير من أوجه التشابه بين طفلتيها التوأم.

وأضافت كايلي، أن الفترة القادمة ستؤكد إذ كان هناك أي تشابه بينهما في الشكل، لكن من المرجح أنه على الرغم من أن عمرهما 4 أشهر فقط، إلا أنها تتوقع أنه سيكون لكل منهما شخصية مختلفة تماما عن الأخرى.

- نصائح حول كيفية التعامل مع الأطفال التوأم قبل الولادة

الحفاظ على الوجبات الثلاثة: يجب أن يحتوي النظام الغذائي للحامل في توأم على عدد من العناصر الغذائية من بينها حمض الفوليك أو المعروف باسم فيتامين ب، وهو عنصر أساسي أثناء الحمل لأنه يسهم في منع تشوهات خطيرة في الدماغ والحبل الشوكي.

الحفاظ على ممارسه الرياضة: رغم إرهاق الحمل في توأم للسيدة إلا أن الحفاظ على الرياضة أم مهم، حيث يحافظ على اللياقة البدنية للأم.

الحفاظ على موعد الزيارات الطبية: والذي يفضل أن تكون زيارته مرة واحدة كل أسبوعين حتى شهر قبل الولادة.

ترتيب احتياجات الطفل: وينصح بعمل قائمتين لما ستحتاجه الأم لأطفالها، ستكون القائمة الأولى للأشياء التي تحتاج الأم شراءها على الفور، والأخرى للأشياء التي يمكن شراؤها لاحقًا، تذكري أنك ستحتاجين ضِعف ما تحتاجينه لطفل واحد فقط.