شيما الحاج تظهر بإطلالة جريئة وتغلق التعليقات على متابعيها «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة شيما الحاج، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا جديدة ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة، حيت أطلت بفستان أسود جريء، مع الشعر المنسدل كالمعتاد، ومكياج هادئ، ولم ترفق الفنانة الشابة تعليقات على الصورة مكتفية بذكر أسماء البلدان العربية.

وحرصت «شيما» على غلق التعليقات التي تتلقاها من المتابعين، حتى لا يتمكن أحد من كتابة تعليق غير مرغوب فيه.

الجدير بالذكر إن شيما الحاج، غيرت أسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح شيما يونس.

وكانت «شيما» شاركت مؤخرًا في مسلسل سكن البنات، أمام وفاء عامر، دينا، منة فضالي، ومنذر ريحانة، وشهدت كواليس العمل حالة من الجفاء بين الفنانة ومنة فضالي، بسبب رفض تعامل الأخيرة معها، اثر أزمتها الشهيرة.

شيما الحاج تنضم لحملة لا للإهانة

وانضمت القنانة الشابة مؤخرًا لحملة «لا للإهانة»، للمطالبة بوقف التنمر والإهانات على الفنانات، في مقطع فيديو قصير شاركت به عبر حسابها الشخصي على الإنستجرام.