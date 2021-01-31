كم يحتاج الجسم من فيتامين C يومياً.. وهكذا تحصل عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعتبر فيتامين سي عنصرًا غذائيًا أساسيًا للحفاظ على صحة الجسم، ودائمًا ما يحث الأطباء خلال الآونة الأخيرة على ضرورة تناوله من خلال الأطعمة الغنية به، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، نظرًا لخصائصه المعززة للمناعة.

وقد يؤدي الجهل بالكمية التي يحتاجها الجسم، من فيتامين سي، وعدم الحصول عليها إلى حدوث مشاكل وآثار جانبية خطيرة على الجسم.

وفي هذا الصدد يوضح الدكتور سيد حماد- أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن احتياج جسم الفرد من فيتامين سي يوميًا يتراوح من 40 لـ 60 ملليجرام، مشيرًا إلى أن نسبة كل شخص تختلف عن الآخر فالأطفال يختلفون عن البالغين أو كبار السن، فكل جسم له احتياجات معينة لا تتخطى هذه النسبة.

وقال حماد لـ"الخليج 365"، إن كل شخص يستطيع أن يحصل على احتياجاته اليومية بشكل ميسر ليضمن تناول احتياجه من فيتامين سي، وعدم الاحتياج إلى أي مكملات، من خلال تناول الخضروات والفواكه الطازجة يوميًا، حيث يعدان مصدران أساسيان له.

وعن الخضروات الغنية بفيتامين سي يوضح: "منها الخضروات الورقية الخضراء ذات اللون الأخضر الغامق- الفلفل بأنواعه سواء الألوان أوالأخضر- الطماطم".

وحول الفواكه فيؤكد أن جميعها مصادر لفيتامين سي، لكن أغناهم الجوافة ويأتي بعدها الموالح البرتقال واليوسفي، إضافة إلى الليمون الذي يعد مصدرًا جيدًا له.

ونوه حماد إلى أن هناك أعراض تظهر على الأشخاص الذين يهملون احتياجاتهم من فيتامين سي، وهي كالتالي موضحًا أنها تختلف من الشخص الذي يحصل على كميات قليلة إلى الشخص الذي يهملها نهائيًا:

-مشاكل الأسنان واللثة:

من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين سي احمرار اللثة وتورمها ونزيفها، فيؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف والتهاب الأوعية الدموية في أنسجة اللثة..

-الكدمات والجروح

يؤدي نقص فيتامين سي إلى بطء وتأخر الاستشفاء من الجروح، فتناوله بنسب كافية يزود نسبة الاستشفاء من الجروح ولا تأخذ وقت طويل.

-التعرض لنزلات البرد

الشخص الذي لم يحصل على احتياجه الكافي من فيتامين سي، معرض بشكل كبير لنزلات البرد والأنفلونزا، حيث أن المناعة لديه تكون أقل.

-نقص الحديد

تظهر على الشخص الذي لم يحصل على احتياجاته من فيتامين سي أعراض نقص الحديد "الأنيميا"، حيث أن فيتامين سي له دوركبير في امتصاص الحديد.

-الاسقربوط

وهوعرض يظهر لحالات النقص الشديد والمستمر التي تصل إلى شهور لفيتامين سي، حيث يظهر مرض يسمى الاسقربوط، وهو يسبب أكثر مشاكل الأسنان واللثة، حيث تصاب بنزيف دائم، بالإضافة إلى تخلخل الأسنان لتصبح متهتكة أو مفترقة.

وبخلاف ظهور أعراض لدى من يعانون نقصًا لاحتياجاتهم من فيتامين سي، فأيضًا عند تناول جرعة زائدة، يمكن أن يظهر الجسم الأعراض التالية" الاسهال الغثيان، التقيؤ، حرقة في المعدة، المغض، صداع الرأس، الأرق، ويمكن أن يساعد التوقف عن تناول فيتامين سي لمدة يوم أو نحو ذلك في تخفيف الأعراض.