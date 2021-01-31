أوصى به الخبراء لمحاربة كورونا.. ما هو القناع المزدوج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصبح قناع الوجه المزدوج الطريقة المفضلة لبعض كبار خبراء الأمراض المعدية للحماية من عدوى فيروس كورونا، ليثار الجدل حوله في ظل ارتفاع عدد الإصابات حول العالم.

وقدم خبراء في أمريكا ادعاءات يقولون إن هناك حاجة إلى أغطية وجه أفضل للحد من المزيد من سلالات الفيروس التاجي القابلة للانتشار، ولا سيما استخدام قناعين للوجه في نفس الوقت بدلاً من قناع واحد، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وارتدى الدكتور أنتوني فاوتشي، أكبر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، قناعي وجه خلال ظهوره في برنامج Today، وقال إن ارتداء طبقتين "من المنطقي أنه من المحتمل أن يكون أكثر فعالية" ضد الفيروس التاجي.

كانت هناك أيضًا حالات عديدة لأشخاص يرتدون قناعين بدلاً من قناع واحد في حفل تنصيب جو بايدن رئيس أمريكا في 20 يناير.

ما هو القناع المزدوج؟.. وهل يجب أن أرتديه؟

عادةً ما يتضمن القناع المزدوج ارتداء كمامة طبية تحت قناع وجه من القماش.

في الولايات المتحدة الأمريكية، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأشخاص بارتداء أقنعة تحتوي على "طبقتين أو أكثر من القماش القابل للغسل والتنفس"، حيث يمكن لأقنعة الوجه أن تحجب ما يصل إلى 70 بالمائة من جزيئات فيروس كورونا.

ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة السريرية على أن ارتداء اثنين أكثر فعالية من ارتداء واحد.

وقال ديفيد هيمان، أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، لصحيفة الجارديان: "قد يمنح مرتدي القناعين إحساسًا بالسيطرة على الفيروس، لكن يجب تذكير الناس بأن سبب ارتدائهم للكمامة أو الأقنعة هو حماية الآخرين، أنا متأكد من أن الناس يجدونها مطمئنة ولكن العيون لا تزال مكشوفة."

وتابع: "إذا كنت ترتدي قناعًا ببطانة داخلية وبطانة خارجية، أي مادتين مختلفتين، فقد يكون نفس القناع المزدوج بسماكة واحدة مصنوع من مادتين مختلفتين".

وينصح العالم: " "أفضل طريقة لحماية نفسك لا تزال هي الابتعاد جسديًا، وغسل يديك."

ومع ذلك، فإن ارتداء قناع وجه جيد الجودة، هو أفضل طريقة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أنه في ضوء المتغيرات الجديدة، تقول منظمة الصحة العالمية إنه ليس لديها خطط لتغيير توجيهاتها بالتوصية بأقنعة الوجه المصنوعة من القماش لعامة الناس، هذا لأن متغيرات فيروس كورونا الجديد تنتقل بنفس الطريقة.