طليقة كهربا بصحبة لاعب الزمالك السابق: أخويا وبحبه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية سارة خليفة، طليقة لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة مع لاعب الزمالك السابق، إسلام جمال.

ونشرت الإعلامية الصورة عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، معلقة: «أخويا.. بحبك»

وظهر لاعب الزمالك السابق بليزر شتوي فاتح اللون، بينما ظهرت الإعلامية سارة خليفة بملابس صيفية خفيفة، مع الشعر المنسدل بدرجات الرمادي والأشقر.

كهربا ينفي الزواج

وكان اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا نفى زواجه من الأساس في حوار سابق له مع الإعلامي سيف زاهر، على الرغم من زواجه من الإعلامية، في زيجة انتهت بالقضايا ومحاكم الأسرة.

من هي سارة خليفة؟

ويرصد «هن» في السطور التالية معلومات عن الإعلامية طليقة لاعب الأهلي:

- تعمل في مجال الإعلام، وقدمت برنامج «شباب ستار» في عام 2012، والذي قدم المواهب الشبابية، وانضمت لفريق عمل قناة المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

- ظهرت بالتمثيل في مسلسل ست كوم «التكية»، كما قدمت مهرجان القنوات الفضائية عام 2018، وأجرت الكثير من اللقاءات الفنية، وتزوجت من اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، في 15 يونيو 2016، لعدة أشهر قبل الانفصال، ثم أقامت دعوى أمام محكمة اﻷسرة في زنانيري تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها بإلزام كهربا، بمصاريف نفقتها.

- شددت «سارة» خلال جلسة دعوى نفقة الزوجية أمام محكمة الأسرة في «زنانيري» بروض الفرج، عام 2017، إنها لم تطلب الطلاق من لاعب الأهلي الحالي، وأن الأخير طلقها غيابيا، وأوضحت من قبل أنها سعيدة بانتقال طليقها للنادي الأهلي، قائلة: «فرحتله والله».