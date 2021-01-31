نور عمرو دياب توجه رسالة لـ شيرين رضا: «أحبك وأفتقدك بشدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أجابت نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، عن بعض الأسئلة التي وجهت لها من متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث سألها متابع عن علاقتها بوالدتها الفنانة شيرين رضا.

أجابت «نور»: «أمي هي صديقتي المفضلة على الإطلاق، هي الشخص الذي أقدر أفعل أي شيء من أجله، وأحبها بشدة، أفتقدها للغاية، ماما لو رأيتي تلك الرسالة أحبك».

نور عمرو دياب تتعرض للتنمر

وكانت واجهت الفنانة نور عمرو دياب أشكال مختلفة من التنمر تعرضت لها عبر صفحتها على «إنستجرام» بسبب النمش في وجهها، وكانت من بين التعليقات: «شكلك فعلا صعب أوي بالنمش، لازم تعملي عملية تجميل بالليزر علشان يتشال»، و«حرام عليكم، كفايا تنمر وقلة أدب، البنت حلوة وجميلة في كل أحوالها، خليكم في نفسكم»، و«شكلك فعلا من قريب مش حلو خالص يا نور».

تجاهلت نور، أشكال التنمر المختلفة التي تعرضت لها والاستمتاع بأوقاتها على طريقتها الخاصة، وشاركت ابنة الهضبة، متابعيها عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة لقطات مصورة وهي تتناول الطعام والحلوى المفضلة لها، متجاهلة الرد على المتنمرين، وتعليقاتهم السلبية.

تضامن شيرين رضا

ومن جانبها، ردت والدتها شيرين رضا بشكل غير مباشر على الانتقادات التي تعرضت لها، من خلال نشرها لصورة لها في مرحلة المراهقة، والنمش يغطى وجهها تضامنا مع ابنتها.