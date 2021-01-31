يسبب الصرع ويؤدي للوفاة.. استشاري يحذر من فيروس «نيباه»: أخطر من كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«نيباه»، اسم فيروس جديد تم تدواله قبل أيام قليلة، آثار مخاوف الجميع من الدخول في موجة أخرى قبل الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر عام 2019 في الصين، ليأتي فيروس جديد مصدره خفاش «الفاكهة» الذي يعد أكثر خطورة من جائحة «كوفيد 19».

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية في عام 2018، أنه في حالة ظهوره مرة أخرى قد يؤدي إلى وفاة 4 مليار من البشر، لأن نسبة الوفيات فيه مرتفعة جدًا مقارنة بفيروس كورونا والتي ربما تصل إلى 80%، حسبما أكد الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة.

يصنف هذا الفيروس في منظمة الصحة العالمية ضمن أخطر 10 فيروسات على مستوى العالم تسبب الوفاة، وأكد «الأنصاري» أنه من عائلة أخرى مجاورة لفيروس كورونا تسمى «بارمكسو فيروس»، من ضمن الفيروسات المتوطنة في جنوب شرق آسيا واستراليا، ويحيا في الخفافيش وينتقل من خلال «خفاش الفاكهة».

يؤدي للوفاة بنسبة 80%

وأشار، إلى أنه ينتقل من خلال الخفافش للبشر ثم من البشر أنفسهم عن طرق الرزاز أو الطعام الملوث: «ولو انتقل هنشوف معدلات إصابة سيئة جدًا أعلى بكتير من كورونا وقد تصل إلى 70 لـ 80% وللأسف ليس له علاج ولا تطعيم، وظهر مؤخرًا تقرير في هولندا عشان يحضر الناس لو انتهوا من كورونا ايه اللي ممكن يحصل لمواجهة الفيروس الجديد».

وأوضح «الأنصاري»، أن نسبة الوفيات المتوقعة للسنة الأولى من انتشار الفيروس 750 مليون من البشر، وهو رقم مرعب جدًا، على حد وصفه.

أعراضه وعلامات الإصابة

مشاكل تنفسية شديدة

التهاب وانتفاخ في الدماغ

ألم في العضلات

الشعور بالدوار

يسبب صرع وتغيرات في الشخصية

ويقول استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن المريض بدخل في غيبوبة بعد يوم أو اثنين من الإصابة، لافتًا إلى أن فترة حضانة الفيروس من 4 لـ 10 أيام ولكن هناك بعض الحالات التي تخطت الـ45 يوم: «نسبة الشفاء منه 20 لـ30% وهناك 20% من المتعافين قد يصابوا بمشاكل عصبية مزمنة منها نوبات صرع وبعض الأشخاص قد تتغير شخصياتهم، لأن الفيروس يؤثر على الإشارات العصبية في الدماغ وهذا مثبت بحقائق علمية حدثت بالفعل».