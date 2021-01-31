منها ركوب الدراجات.. تمارين تساعد على حرق الدهون

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت عدد من الدراسات، أن ممارسة التمارين الرياضية تعمل على حرق الدهون من خلال المشي والجري وركوب الدراجات، بوتيرة معتدلة لمدة ساعة أو أكثر، وفي هذا الصدد يرصد «هُن» أبرز التمارين التي تساعد على حرق الدهون.

تمارين تساعد على حرق الدهون

- تمارين اللياقة البدنية

الأهم من فقدان الوزن هي فوائد اللياقة الهوائية، المستمدة من جلسات التمرين السريع.

في دراسة أجريت من جامعة ماك ماستر في كندا، أظهر الباحثون أن دقيقة واحدة فقط من الجهد المكثف في تمرين مدته 10 دقائق كانت كافية للحصول على فوائد كثيرة، بحسب ما ذكره موقع «Mayo Clinic».

أجريت الدراسة على 14 رجلاً وامرأة يعانون من زيادة الوزن، أجروا تمرينًا لمدة 10 دقائق على دراجات ثابتة، بأقصى قوة وسرعة ممكنة لمدة ثلاث فواصل زمنية مدتها 20 ثانية مع فترات راحة لمدة دقيقتين، ومع الإحماء والتهدئة، استغرق التمرين بأكمله 10 دقائق فقط.

بعد ستة أسابيع من هذه التدريبات التي تستغرق 10 دقائق ثلاث مرات في الأسبوع، تحسنت القدرة البدنية لدى راكبي الدراجات بشكل ملحوظ بنسبة 12% في المتوسط​​، وانخفضت لديهم مستويات ضغط الدم.

فوائد التمارين الرياضية

تقوية صحة العظام والعضلات

تساعد التمارين الرياضية على بناء العضلات، لقدرتها على تحفيز إفراز الهرمونات التي تساعد العضلات على امتصاص الأحماض الأمينية، الأمر الذي يساهم في نمو العضلات وتقليل الخسائر العضلية الناتجة عن التقدم في العمر، إضافة إلى أنها تساعد على زيادة كثافة العظام في مراحل الطفولة، والوقاية من هشاشة العظام في مراحل عمرية لاحقة.

خسارة الوزن

تعد ممارسة التمارين الرياضية أمرًا مهمًا لخسارة الوزن بالطريقة الصحيحة، حيث تعمل ممارسة الرياضة على زيادة معدل سرعة عمليات الأيض في الجسم، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة حرق السعرات الحرارية بشكل يومي، والحفاظ على الكتلة العضلية، وخسارة الوزن في الوقت ذاته.

الوقاية من الأمراض المختلفة

تساعد ممارسة التمارين الرياضية على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وزيادة حساسية الجسم للإنسولين، كما تساعد على خفض ضغط الدم.