«جابلها آيفون».. صيني يتزوج دمية بعد انتظار 10 سنوات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قرر رجل صيني يدعى بيتالينج جايا، الزواج من دمية جنسية وقضاء بقية حياته معها، حيث أقام الشاب البالغ من العمر 29 عامًا، حفل صغير حضره الأصدقاء والعائلة، للاحتفال بزواجه من دميته الذي أطلق عليها اسم «موتشي».

وقال جايا، إنه يلقى سهولة كبيرة في التعامل مع دميته عن النساء في الطبيعة.

الصيني وقع في غرام الدمى منذ سنوات

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، كان الشاب الصيني قد انجذب إلى حب الدمى منذ 10 سنوات، حتى أن اكتشف دميته «موتشي» المصنعة من السيليكون، أثناء عرضها للبيع عبر إحدى صفحات الإنترنت، مقابل مبلغ 10 آلاف يوان صيني، وقام بطلبها على الفور.

هدايا باهظة الثمن للدمية

لم تتوقف قرارات الشاب الصيني عند الزواج من الدمية فقط، بل أصبح يشتري لها العديد من الهدايا باهظة الثمن، حيث قام بشراء هاتف iPhone 12 Pro Max وإهداؤه لها، فضلا عن شراؤه مجموعة من الأحذية المميزة لها، وملابس من أفضل الماركات العالمية.

ويتعامل جايا مع الدمية بحرص شديد، خوفًا منه على إلحاق أضرار بجسدها وبشرتها الحساسة قائلا: «أنا أحترم موتشي وأحبها للغاية وأريدها فقط أن تكون رفيقة لي، لكنني لا زلت لم أمارس معها العلاقة الحميمية بعد».

ونشر الرجل الصيني عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور العائلية التي جمعته بالدمية وأفراد عائلته، حيث يقوم موتشي كل ليلة بمسح الدمية بقطعة من القماش المبللة، ووضع البودرة على جسدها، فضلا عن نشره مجموعة من مقاطع الفيديو وهم يلعبون ألعاب الفيديو ويشاهدون التلفزيون، وخلال احتفالهما بالعام الجديد معًا.

وأضاف قائلا: «موتشي تعطي لي اهتمامًا كبيرًا، غير النساء الحقيقيات، فعندما أتحدث معها تعطيني انتباهها كاملا، ولا تنشغل عني في هاتفها مثلما كانت تفعل صديقتي السابقة».