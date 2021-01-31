ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها داخل طائرتها الخاصة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة لها، خلال احتفالها بعيد ميلادها على متن طيارتها الخاصة.

وخلال الصورة، ظهرت «ياسمين»، وهي تحمل «تورتة» صغيرة الحجم، وتعلوها عدد من الشموع والورود الملونة، احتفالا بعيد ميلادها، وهي مرتدية بليزر يحمل اللون الأوف وايت، مزود بأزرار من الأمام، أسفله سترة صفراء من الحرير، مع بنطلون أبيض، وهي ذاتها الإطلالة التي أطلت بها منذ أيام.

ونالت الصور استحسان المتابعين، وعدد من التعليقات الساخرة.

حقيبة ياسمين صبري

ومنذ أيام، نشرت الفنانة صورة لها بالإطلالة ذاتها، وبجانبها حقيبة كبيرة الحجم وفاتحة اللون من توقيع ماركة hermes، وفقا لما ذكره موقع authentic watches، وصُممت من «جلد توجو»، ومزينة بمقابض علوية مصنوعة من جلد الـ«مدرفل»، وإكسسوارات باللون الذهبي، حيث وصل سعرها إلى 20 ألف دولار أمريكي، أي ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري.

ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها

ومنذ أسابيع، احتفلت «صبري» بعيد ميلادها الـ33، وسط أجواء عائلية، إذ اعتمدت في ظهورها على المكياج البسيط وتسريحة شعر انسيابية، مع تزيين رقبتها بقلادة ألماسية مرصعة بفصوص حمراء اللون تتماشي مع إطلالاتها.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في عيد ميلادها

وخلال الاحتفال بعيد ميلادها، أطلت الفنانة بفستان باللون الأحمر من توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «dolce and gabbana»، إلى 2845 دولار أمريكي، والذي يتجاوز الـ44 ألف جنيه مصري.

وحرصت ياسمين على مشاركة متابعيها، مجموعة مقاطع فيديو من الاحتفال الرومانسي، الذي تضمن عدد كبير من بلالين الهلييوم متعددة الألوان، والتي تحمل صور رومانسية، بالإضافة إلى لافتة ملونة مدون عليها باللغة الإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا ياسمين».