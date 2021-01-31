الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الزبادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد الزبادي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من البروتينات عالية الجودة والكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام وإنقاص الوزن، لكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الزبادي، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيها، وذلك من خلال مواقع "healthline" و"yogurtinnutrition" و"foodsforbetterhealth".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول كوب واحد من الزبادي في اليوم.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بتناول الزبادي قليل الدسم أو الخالي من الدسم، والحرص على تجنب الزبادي ذات النكهة العالية لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر.

فوائد الزبادي:

-يساعد تناول الزبادي على تحسين صحتك العقلية، وبالتالي تساعد على تحسين القلق والاكتئاب والتوتر والذاكرة وتحسن المزاج.

- يحتوي على الكثير من الكالسيوم، وهو معدن ضروري لصحة الأسنان والعظام، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات وخاصة فيتامين ب 12، وكلاهما قد يحميان من أمراض القلب.

- يؤدي تناول الزبادي إلى تقوية قدرة الجهاز المناعي، وبالتالي تحفيز الجسم على محاربة الفيروسات والعدوي.

- وبسبب احتوائه على البروبيوتيك، يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والتقليل من الإصابة بالانتفاخ والإسهال والإمساك

- يلعب دورا رئيسيا في تقوية وصحة العظام، ما يساعد على التقليل من الإصابة بهشاشة العظام، نظرا لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة.

- تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الدهون المشبعة الموجودة في الزبادي، يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد HDL، وبالتالي حماية صحة القلب.

- وبسبب محتواه العالي من البروتين، يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء وتقليل الشهية، ما يعزز من إنقاص الوزن ومنع الإصابة بالسمنة.

أضرار الإفراط في تناول الزبادي:

يبدأ الإفراط في تناول الزبادي عند تناول أكثر من 2- 4 عبوات في اليوم، ويسبب بعض الأضرار الجانبية مثل:

- الإكثار في تناول الزبادي يوميا يؤدي إلى الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز، وهي حالة تحدث الجسم عندما يفتقر اللاكتاز وهو الإنزيم اللازم لتفكيك اللاكتوز، وهو السكر الموجود في الحليب، كما يتسبب ذلك في أعراض الجهاز الهضمي مثل آلام البطن، والإسهال والانتفاخ.

- يمكن أن تجعلك كمية الكالسيوم العالية من الزبادي عرضة للإصابة بحصوات الكلى أو سرطان البروستاتا، كما يؤدي استهلاكه بشكل كبير أيضًا إلى تقليل امتصاص الحديد والزنك، ما يساعد على تراكم الكالسيوم في الأوعية الدموية.

- الإفراط في تناوله بشكل يومي قد يتسبب في زيادة أحماض المعدة، ما يساهم في الشعور بحرقة وحموضة المعدة.

-يحتوي الزبادي على نوع من السكر يسمى الجالاكتوز، قد يسبب سرطان المبيض، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات الحيوانية قد يسبب السرطان.

- يتفاعل الزبادي مع بعض المضادات الحيوية، وبالتالي يؤدي إلى التقليل من فعاليتها، مما يجعلك عرضة للإصابة بالعدوى.

- وفقًا لمقال نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يؤدي تناول جرعات كبيرة من الزبادي يوميا إلى زيادة الوزن.

-تحتوي العديد من أنواع الزبادي على كميات عالية من السكر المضاف، ويرتبط تناول السكر الزائد بالعديد من المشاكل الصحية بما في ذلك الإصابة بمرض السكري.

- يؤثر الزبادي أيضا بالسلب على وظائف المخ، وفقًا لدراسة أجريت على النساء نُشرت في مجلة Gastroenterology.