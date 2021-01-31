كورونا اليوم: 4 علامات تكشف الإصابة بالسلالة الجديدة.. وما هو القناع المزدوج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

4 علامات تكشف الإصابة بالسلالة الجديدة

كيف تعرف أنك مصاب بهذه السلالة الجديدة؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة " express" البريطانية، وحدد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS)، الأعراض الأربعة الأولى، بعدما جمع البيانات من 15 نوفمبر من العام الماضي إلى 16 يناير 2021.

واكتشف أربعة أعراض من المرجح أن تظهر إذا أصبت بالسلالة المتحولة B117، لكن ما هم؟، وفقًا لترتيب العوامل المشتركة، من الأكثر شيوعًا إلى الأقل، من المرجح جدًا أن يعاني الأشخاص المصابون بفيروس كورونا B117 من السعال، العلامات الثلاثة الأخرى للعدوى هي التعب والضعف والصداع.

وما هو القناع المزدوج

أصبح قناع الوجه المزدوج الطريقة المفضلة لبعض كبار خبراء الأمراض المعدية للحماية من عدوى فيروس كورونا، ليثار الجدل حوله في ظل ارتفاع عدد الإصابات حول العالم.

وقدم خبراء في أمريكا ادعاءات يقولون إن هناك حاجة إلى أغطية وجه أفضل للحد من المزيد من سلالات الفيروس التاجي القابلة للانتشار، ولا سيما استخدام قناعين للوجه في نفس الوقت بدلاً من قناع واحد، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، وارتدى الدكتور أنتوني فاوتسي، أكبر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، قناعي وجه خلال ظهوره في برنامج Today، وقال إن ارتداء طبقتين "من المنطقي أنه من المحتمل أن يكون أكثر فعالية" ضد الفيروس التاجي.

ما هو القناع المزدوج؟، عادةً ما يتضمن القناع المزدوج ارتداء كمامة طبية تحت قناع وجه من القماش، في الولايات المتحدة الأمريكية، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأشخاص بارتداء أقنعة تحتوي على "طبقتين أو أكثر من القماش القابل للغسل والتنفس"، حيث يمكن لأقنعة الوجه أن تحجب ما يصل إلى 70 بالمائة من جزيئات فيروس كورونا.

مدى فعالية لقاح أكسفورد

لقد ثبت أن لقاح AstraZeneca يثير استجابة الجسم المضاد والخلايا التائية، كما أظهرت البيانات المنشورة في المجلة الطبية The Lancet أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 62٪ في الوقاية من Covid-19 لدى الأشخاص الذين أعطوا جرعتين من اللقاح، وبعد خطأ في الجرعات، 90٪ في الأشخاص الذين أعطوا نصف جرعة أولى من اللقاح متبوعًا بجرعة ثانية كاملة.

الصحة العالمية: هذا خط دفاعنا الأول أمام سلالات كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الطريقة التي تنتقل بها السلالات المتحورة من فيروس كورونا لم تتغير، مشددة إلى أهمية الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي طالما يتم تطبيقها حول العالم منذ بدء الجائحة، حيث تعتبر خط الدفاع الأول أمام كوفيد-19 وتحوراته.

وأضافت ـن كل الاجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها حول العالم هي أهم شيء، تلك الإجراءات تشمل غسل اليدين الدائم بالماء، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتقليل عدد الأشخاص الذين تلتقي بهم، وكذلك تقليل الوقت الذي تمضيه من الآخرين، وارتداء كمامات الوجه، وضمان التهوية الجيدة للأماكن، مشددة على أن "هذه الإجراءات هي التي ستقاوم كوفيد-19 وتحوراته".