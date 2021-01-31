يمر بـ3 مراحل.. ماذا يفعل كورونا بالجسم منذ لحظة دخوله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بمجرد الإصابة بفيروس كورونا المستجد تطرأ على الجسم عدة تغييرات تتفاوت شدتها من مرحلة إلى أخرى، حيث يحدث الفيروس أعراضًا متفاوتة بين المصابين بالعدوى، في الوقت الذي قد يعاني فيه البعض اضطرابات شديدة تصل إلى حد الوفاة، قد لا يعاني آخرين أي أعراض أو أنهم يشعرون بأعراض خفيفة فقط.

وبناء على هذا التفاوت بين أعراض الإصابة بكورونا فإن للفيروس طريقة عمل داخل الجسم منذ دخوله، نستعرضها من خلال آخر الدراسات والتقارير وتجارب الأطباء، الذين حددوا بعض المشاكل التي يسببها الفيروس لأجهزة الجسم المختلفة.

ثلاث مراحل يمر بها المصاب بفيروس كورونا

وفي هذا الشأن، نقل موقع "هويته" الألماني عن الأخصائي بالفيروسات ماثيو فريمان قوله، إن هناك ثلاث مراحل يمر بها المصاب بفيروس كورونا، ففي المرحلة الأولى ينتشر الفيروس في الجهاز التنفسي للشخص المصاب، حيث يؤثر على الخلايا الكأسية المنتجة للمخاط، وهي ضروية للحفاظ على الجهاز التنفسي والرئتين، كما يصيب الفيروس الأهداب "خلايا" ويبدأ في قتلها، لتتجمع بعد ذلك الفيروسات في الرئتين.

أما المرحلة الثانية، حسب رأي ماثيو فريمان من كلية الطب بجامعة "ماريلاند"، فهي تفاعل الجسم مع هذه المواد والفيروسات بكتل من الخلايا المناعية، التي من المفترص أن تقتل الفيروس، كما أن ردّ الفعل المناعي يكافح العدوى، وفي أفضل الأحوال تتم عملية الاحتواء بشكل كامل، حسب أورد موقع "فيتر".

في المرحلة الثالثة والأخيرة، تتعرض الرئة إلى الضرر بشكل كبير وتمتلئ بالسوائل، ما يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي، وفي أسوأ الحالات وفاة المريض المصاب بفيروس كورونا، زيادة على ذلك، يمكن أن تتسب الاستجابة المناعية الخارجة عن السيطرة، في إلحاق الضرر بأعضاء أخرى في الجسم.

المرض يدمر الجسم بأكمله

وفي حين أن فيروس كورونا يسبب مشاكل تنفسية قاتلة، إلا أن الأبحاث تُظهر العديد من الطرق التي يمكن للمرض أن يدمر بها الجسم بأكمله، بحسب ما قال الفريق في مركز ايرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك بأن الفيروس لا يضر فقط بالرئتين، ولكن مضاعفاته تؤثر على الكلى والكبد والقلب والدماغ والجهاز العصبي والجلد والجهاز الهضمي.

وأشار الفريق إلى أن الصورة الشاملة للفيروس تظهر أنه يهاجم تقريبًا كل نظام رئيسي في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى إتلاف الأعضاء مباشرة ويتسبب في تجلط الدم، وفقدان القلب لإيقاعه الصحي، والكلى لإراقة الدم والبروتين، وطفح الجلد.

كما يُسبب الصداع والدوار وآلام العضلات والمعدة وأعراض أخرى، إلى جانب أعراض الجهاز التنفسي الكلاسيكية، مثل السعال والحُمَى.

ومن خلال الدراسات نرصد فيما يلي تحليل للطرق التي يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على أجزاء مختلفة من الجسم:

- العيون

لوحظ أن فيروس كورونا يحول العيون إلى اللون الأحمر، ما يتسبب في الإصابة بالتهاب الملتحمة لدى بعض المرضى.

واقترح الأطباء أن الحالة تتطور في حالة المرض الشديد، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 38 مريضا في هوبي، الصين، أن الثلث منهم مصاب باحمرار في العيون.

- الدماغ

تم توثيق الأعراض العصبية مثل الدوخة والصداع وضعف الوعي وإصابات العضلات الهيكلية بين الحالات، ونشر الأطباء الصينيون دراسة عن وظيفة الجهاز العصبي، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، وجدت أن المرضى يمكن أن يواجهوا أيضا مشكلات أكثر خطورة - بما في ذلك النوبات والسكتة الدماغية، التي تحدث عندما تصل الجلطة الدموية إلى الدماغ، وفقا لمجلة Wall Street.

- القلب

لاحظ الأطباء حالات مقلقة من التهاب عضلة القلب، بالإضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب، التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية لدى مرضى فيروس كورونا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وقالت ميتشيل إلكيند، طبيبة الأعصاب بجامعة كولومبيا والرئيس المنتخب لجمعية القلب الأمريكية: "يبدو أنهم في حالة جيدة حقا فيما يتعلق بحالة الجهاز التنفسي، ثم فجأة يطورون مشكلة قلبية تبدو غير متناسبة مع مشاكلهم التنفسية".

- الجهاز الحسي

ظهر فقدان القدرة على التذوق والشم كأعراض غريبة مرتبطة بقوة بالفيروس، وفي البداية، لم يتم التعرف على الحالة كأعراض لفيروس كورونا، ولكن البيانات من تطبيق لتتبع الأعراض في إحدى الدراسات وجدت أن 60% من الأشخاص الذين تم اختبارهم إيجابيا، أفادوا بفقدان حاسة الشم والتذوق، وفقا للباحثين من King’s College، لندن.

وعانى نحو الربع من الأعراض الغريبة قبل تطوير حالات أخرى، ما يشير إلى أنه قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بالفيروس.

- الدم

وفقا للأطباء، يتسبب فيروس كورونا أيضا في زيادة سماكة الدم والجلطات في الأوردة.

ويمكن للجلطات أن تتحلل وتنتقل إلى الرئتين والدماغ، ما قد يتسبب في حالة مميتة تعرف باسم الانسداد الرئوي، وما يزال غامضا كيف يتسبب الفيروس في تكوّن الجلطات الدموية، أو فشل الجسم على تفكيكها.

- الجهاز الهضمي

كانت المشاكل الهضمية مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، من بين الشكاوى الرئيسية للعديد من المرضى، وأفادت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، أن ما يقرب من نصف مرضى الفيروس الذين دخلوا إلى المستشفى في مقاطعة هوبي بوسط الصين، يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

- الكلى

أُبلغ عن تلف الكلى بين المرضى في المستشفى، مع نسبة مقلقة تتطلب غسيل الكلى، وقال أحد أطباء أمراض الكلى لصحيفة "واشنطن بوست" إن ما يقرب من نصف المرضى في المستشفى لديهم دم أو بروتين في البول، ما يشير إلى وجود تلف مبكر في الكلى.

وأظهرت البيانات المبكرة أن ما بين 14 و30% من مرضى العناية المركزة في نيويورك وووهان الصينية، فقدوا وظائف الكلى واحتاجوا إلى غسيل الكلى أو العلاج المستمر لاستبدال الكلى، بحسب التقرير.

- الأقدام

تم توثيق تقرحات القدم الملقبة بـ "أصابع كوفيد" كأعراض غريبة مرتبطة بالفيروس، ولاحظ الأطباء قروح القدم الأرجوانية، التي تشبه تلك التي يصاب بها مرضى جدري الماء أو الحصبة، بين مرضى فيروس كورونا الشباب في إيطاليا