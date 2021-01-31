دراسة: جرعتان من هذا اللقاح تمنعان الإصابة بكورونا بنسبة 99.96٪

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توصلت دراسة جديدة إلى أن تلقي جرعتين من لقاح فيروس كورونا "فايزر- بيونتيك" يمنعان الأشخاص من الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 99.96٪.

يتم حاليًا توزيع اللقاح في عدة دول منها المملكة المتحدة جنبًا إلى جنب مع لقاح أكسفورد، حيث تلقى أكثر من 7.4 مليون بريطاني جرعتهم الأولى.

وفقا لصحيفة " thesun" البريطانية، تشير دراسة إسرائيلية إلى أن 0.04 في المائة فقط من الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من حقنة فايزر أصيبوا بكوفيد-19.

وأظهرت البيانات التي نشرها مسؤولو الصحة الإسرائيليون أنه من بين 700 ألف شخص تم تطعيمهم بلقاح فايزر، أصيب 300 فقط بالمرض، 16 شخصًا فقط احتاجوا لتلقي العلاج في المستشفى.

وقال الخبراء أيضًا إن اللقاح يقي من سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا لأول مرة في "كنت" في سبتمبر 2020.

وقال البروفيسور إيال ليشيم، اختصاصي الأمراض المعدية الإسرائيلي، إن التقارير كانت جيدة للغاية، وذكر أن النتائج الأولية للتطعيم بلقاح فايزر كانت مذهلة للغاية.

وأضاف: "الوقت سيخبرنا، ما زلنا بحاجة إلى تجميع البيانات، لكن هذه تقارير أولية مشجعة للغاية".

وقادت الدراسة مكابي للخدمات الصحية، وقالت الشركة إنها أول دراسة في العالم تبحث في مثل هذا العدد الكبير من المرضى الملقحين بالكامل بلقاح فايزر.

وأضاف البروفيسور ليشيم، أن الدراسة وجدت أن أولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل لم يصابوا بالعدوى، وقال إنه في "الحالات القليلة" التي رأوها، عانى هؤلاء الأشخاص من أعراض خفيفة، هذا ما نسميه الحياة الواقعية، دليل بيئي على فعالية اللقاح"

تقول منظمة الصحة العالمية إن نتائج فعالية اللقاح يجب أن تكون 50 في المائة على الأقل حتى يتم اعتبارها لتوفير الحماية ضد كوفيد.

ووجدت التجارب في الولايات المتحدة أن لقاح فايزر كان فعالا بنسبة 72 في المائة، بينما وجدت التجارب في جنوب إفريقيا - حيث تنتشر السلالة الجديدة والأكثر عدوى - أنه فعال بنسبة 57 في المائة.

وعلى عكس اللقاحات الأخرى لـ Covid-19 ، فإن فايزر يحتاج فقط إلى جرعة واحدة لتوفير الحماية من كوفيد ويمكن تخزينه في درجة حرارة الثلاجة.