مكياج مناسب لاجتماعات العمل على تطبيقات الفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 04:34 مساءً - بداية نحن لا نحتاج أن نغير أشكالنا ولانريد أن نكون أشخاصاً مختلفين عن الواقع كل ما في الأمر أننا نحتاج أن نخفي أثار التعب الجسدي و النفسي الذي أصبح واضحاً علينا جميعا هذه الفترة. لهذا كل ما عليك فعله هو كالاتي:

الإضاءة:

لتعرفي كيف سيكون مظهرك أمام الجميع : بعد الإنتهاء من مكياجك خذي صورة لك مع فلاش وأخرى من دون وستجدين فرق شاسع. لهذا وان كنت لا تمتلكين الضوء الخاص اجلسي أمام الكمبيوتر بوجه النافذة اي مقابل ضوء النهار، أما اذا كنت تمتلكين "رينغ لايت" فيجب أن يكون خلف الكمبيوتر على مستوى وجهك وليس أعلى حتى يخفي علامات التعب.

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إليك كيفية تطبيق روتين مكياجك لمكالمات الفيديو، وفقًا للمحترفين:

للبشرة:

ترطيب البشرة

حضّري بشرتك قبل تطبيق المكياج من خلال ترطيب بشرتك ومحيط عينيك، وفي خال كانت بشرتك باهتة اللون يمكنك استعمال غسول مقشر قبل الترطيب يعيد اليها الإشراق فتبدو بصورة صحية.

تصحيح العيوب:

MAKEUPFOREVER COLOR CORRECTING PALETTE

اخفي مشاكل بشرتك كالإحمرار والهالات السوداء باستعمال مصححات العيوب الملونة كأن تخفي الهالات بمصحح برتقالي والحبوب بمصحح أخضر، والأحمرار بالكونسيلر البيج. ويوصي الخبراء بضرورة تصحيح منطقة محيط العين حيث أن التواصل في هذه المكالمات يرتكز على لغة العينين وفي حال كنت ترتدين النظارات فظلالها سيرز تعب عينيك أكثر فانتبهي. لكريم الأساس استعملي كريم أساس بتغطية عادية من نفس لون بشرتك حتى لا تظهري ببشرة مختلفة اللون عن الحقيقة .

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مكياج العينين:

CHANELles 4 ombres warm memories

الأمر بسيط جداً بحيث لا تحتاجين إلى ظلال عيون قوية ولا عدسات لاصقة ولا رموش إصطناعية. كل مافي الأمر أنك بحاجة للمسة إشراق يمكنك تنفيذها بسهولة : استعملي ظلال ترابية دافئة مع طبقة واحدة من الماسكارا بالإضافة إلى استعمال القليل من الهايلايتر عند منطقة مدمع العين وتحت خط الحاجبين عند النهاية لتبري إشراقة عينيك مع استعمال قلم أسود اللون داخل العين .للبشرة السمراء الداكنة من الجميل جداً استعمال ألوان الظلال البرونزية الطبيعية .

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الحواجب:

فرشاة حواجب

تعتبر الحواجب الكادر أو إطار الوجه الأساسي، لهذا مشّطي حاجبيك باتجاه الأعلى خصوصاً من الجهة الأمامية فهذه الحيلة البسيطة ستمنح عينيك مدى أوسع ومظهر شبابي وتبرز وجهك بشكل مرفوع.

الشفاه والوجنتين:

Tom Ford Lip Color in “Blush Nude”

عادة يكون ضوء الشاشة أزرق اللون لهذا من الضوري وضع لون دافء على شفتيك وإلاّ ظهرت بشفاه باردة اللون .للشفاه جربي أحمر الشفاه بتركيبة مخملية دافئة واختاري اللون نفسه لمنح وجنتيك لوناً صحياً وليس بعيداً عن شفتيك ويمكنك استعمال أحمر الشفاه نفسه على وجنتيك من خلال اخذ القليل من أحمر الشفاه باصبعك وتربيته على خديك. وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على مكياج أنيق يبرز جمال ملامحك وإشراقها بعيداً عن الإبتذال.

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