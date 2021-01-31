عطور عالمية تعزز حضور المرأة العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 04:34 مساءً - تؤدي العطور دوراً أساسياً في إطلالة المرأة، حيث تمنحها لمسة خفية تجعلها محط الأنظار في كل مكان. وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة من أبرز العطورالنسائية العالمية التي تعزز حضور المرأة العربية، لتأسر القلوب أينما تواجدت.



La Vie est Belle من لانكوم

La Vie est Belle Eau De Parfum



يمزج هذا العطر من لانكوم Lancôme بين نغمات السوسن والباتشولي، التي جعلته واحداً من أجمل العطور في العالم، ومنذ أن أصدرته علامة لانكوم وحتى الآن، يلاقي انتشاراً ورواجاً كبيرين حول العالم. ونظراً الى رائحته الفريدة فهو يساعد المرأة العربية في تعزيز حضورها أينما وُجدت.

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Chance Eau Tendre من شانيل

Chanel Chance Eau Tendre



يعد هذا العطر من أنجح وأجمل العطور التي صدرت عن دار شانيل العريقة، وقد استطاع أن يكون العطر الأكثر مبيعاً في العالم منذ إطلاقه. إنه عطر دافئ يمزج بين نغمات الياسمين والفلفل الوردي والباتشولي، والعنبر، وهذه التركيبة المميزة والأنيقة تزيد المرأة العربية قوةً وحضوراً.

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Black Opium من Yves Saint Laurent



إنه واحد من أكثر العطور العالمية جاذبية وجمالاً، وهو يتميز برائحته التي لا تقاوم، والتي تشكل مزيجاً خلاباً وآسراً من القهوة والفانيليا، وهي نغمات جريئة تزيد من قوة حضور المرأة العربية، المعروف عنها سعيها الدائم الى تعزيز جمالها بأفخر المستحضرات الجمالية.

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Miss Dior Eau De Parfum من ديور

Miss Dior eau de parfum



إنه العطر الأكثر شهرة من ديور Dior، فهو يكشف أنوثة الأزهار الحسية وجرأة الوردة الدمشقية، وهو مصنوع يدوياً من خشب الورد والفلفل الوردي. إنه مثالي للنساء العربيات الأصغر سناً، ويعد من العطور النهارية التي تجعل المرأة محط الأنظار.

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Si من جيورجيو أرماني

Si Eau de Parfum

إنه عطر مذهل من علامة جيورجيو أرماني Giorgio Armani، لذلك ضعيه في قائمة خياراتك، لا سيما إن كنت تطمحين الى تعزيز حضورك وشخصيتك. يعتمد هذا العطر في تركيبته على الفانيلا والياسمين والباتشولي، إضافة الى البرغموت والعنبر والمسك.

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Mon Guerlain Eau de Toilette من غيرلان

Mon Guerlain Eau de Parfum



يتركز هذا العطر في شكل أساسي على الماندرين والمسك الأبيض والأزهار، وهو صُمّم خصيصاً تكريماً للأنوثة، تلك الأنوثة القوية، الحرة، والحسية، التي تتميز بها المرأة العربية. إنه عطر يستحق التجربة.

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