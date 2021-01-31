كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 04:34 مساءً - تسريحات شعر بموديلات عصرية متنوعة، تُحاكي المرأة العصرية الباحثة عن التجدّد والتنوّع في إطلالتها سواء النهارية العملية أو المسائية الرسمية وتُناسب الطقس المُمطر والأجواء الشتائية الدافئة، جمعها لك "الخليج 365.نت" لتستوحي منها التسريحة التي تُعبّر عن شخصيتك وتُزيدك سحرًا وجاذبية.



أجمل موديلات تسريحات الشعر للطقس المُمطر

موديلات تسريحات شعر للطقس المُمطر

من تسريحات الشعر المالسة الى تسريحات ذيل الحصان المنخفض او المرتفع، وصولًا الى تسريحات الضفائر باختلاف أنواعها، ستكون خيارك الأمثل والمُناسب للأجواء المُمطرة؛ وفق خبراء تصفيف الشعر العالميين.

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تسريحة ذيل الحصان المُنخفض

تسريحة شعر ناعمة وأنيقة في الوقت نفسه

تتميّز تسريحات ذيل الحصان بأنَّها طبيعية وكلاسيكية وبسيطة في آن، وتُناسب الشّعر الطّويل أو متوسط الطّول، والمُتموّج أو المستقيم. كما وتمنحك لوكًا أنيقًا نابضًا بالأنوثة. يمكنك التنويع في اعتمادها، لتتناسب مع أي وقت سواء صباحًا للأجواء العملية، أو مساءً للمناسبات الخاصة.



تسريحات الشعر الويفي العريض

لا تزال تسريحات الشعر الويفي العريض تحتّل الصدارة في موضة الشعر

لا تزال تسريحة الويفي العريض، تُعدّ من أكثر تسريحات الشعر رواجًا في موضة الشعر. وهي بالتأكيد، ستكون خيارك المثالي، بخاصّة إذا كنت تتمتعين بشعر مستوط الطول ومخصّلًا بتدرجات لونية تزيد من جمال هذه التسريحة.

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تسريحات الشعر الكيرلي المبُعثر

تتميّز هذه التسريحة بأسلوبها العفوي والطبيعي

تمنح هذه التسريحة الشعر شكلًا طبيعيًا، وتُناسب الشعر الخفيف والمتوسط الكثافة؛ نظرًا لتموجّات خصل الشعر المرنة والمبعثرة. وستبدو حتمًا رائعة لللاتي يتمتعن بشعر متوسط الكثافة أو الكثيف. كما أنها تُليق مع مختلف أشكال الوجوه من طويلٍ ودائري وبيضاوي..



تسريحات الشعر الكعكة

تسريحة الكعكة المرتفعة لإطلالة مفعمة بالأنوثة

لديك خيارات متنوّعة لتتألَّقي بإطلالة لافتة تُناسب الطقس المُمطر، ومنها تسريحات الشعر بأسلوب الكعكة سواء الرخوة المنخفضة أو العالية. وتُعد من أكثر تسريحات الشعر رواجًا في عالم موضة الشعر. وتتميّز بسهولة تطبيقها وتتلائم مع جميع المناسبات، لا سيّما الرسمية منها؛ حيث تُعزّز جاذبية المرأة وتبرز جمال وجهها بأسلوب أنيق وجذّاب. يمكنك تصفيها في منتصف الرأس، أو على مستوى الرقبة.

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تسريحات الشعر الملمومة

تُعتبر هذه التسريحات من تسريحات الشعر الكلاسيكية الأنيقة

قد يناسبك تسريحات الشعر الملموم، والإبتعاد تمامًا عن ترك الشعر منسدلًا، بخاصًة في أجواء الطقس المُمطر. وتُعتبر من التسريحات السهلة والسريعة والأكثر عصرية. لا تتردّدي من تطبيقها لتتألقي بلوك مختلف وعصري.

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تسريحات الشعر المرفوعة مع الضفائر

تسريحة شعر الضفائر بأسلوب عصري لافت

إذا كنت تبحثين عن كل التألّق في يومياتك النهارية أو حفلاتك ومناسباتك الرسمية. يُمكنك الإبداع في تسريحات شعرك، والتنويع في إطلالتك بسهولة لتتألقي سحرًا من خلال هذه التسريحة السهلة والسريعة والأهم أنَّها عصرية ومظهرها أنثوي ومناسب لشكل الوجه، كما يُمكنك إضافة بعض الإكسسوارات الخاصة بالشعر المختلفة لتزيين تسريحتك.



تسريحات الشعر الضفائر الجانبية

تُعد تسريحات الضفائر باختلافها أنواعها من تسريحات الشعر الرائجة

لإطلالة ملفتة وعصرية، يمكنك اعتماد الضفائر بأساليب مختلفة، سواء كنت تتمتعين بخصلات طويلة أم قصيرة. فهذه التسريحة تحتّل بمختلف أشكالها المركز الأول بين تسريحات الشعر السهلة وتتناسب مع الطقس المُمطر.

تسريحات الشعر الطويل المموّج

تسريحة شعر طويل مموّج لإطلالة أنيقة عصرية

عوضًا عن اللجوء إلى صالونات تصفيف الشعر المكلفة للحصول على شعر مموّج أو كيرلي، أصبح بالإمكان تسريحه منزليًا بعدة طرق سهلة. وإحدى هذه الطرق وأكثرها شيوعًا هي استخدام الجلّ لتصفيف الشعر للحصول على تسريجة شعر لافتة، سواء بأسلوب الكيرلي أو المجعّد الرفيع، تُناسب جميع الإطلالات في الطقس المُمطر.

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