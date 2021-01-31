أبرز موديلات معاطف خفيفة موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 04:34 مساءً - برزت تشكيلة مميزة من أجمل موديلات المعاطف الخفيفة ضمن مجموعات عروض الازياء العالمية.

تمتعي بإطلالة أنيقة وعصرية هذا الموسم، واعتمدي تصاميم من أحدث موديلات معاطف خفيفة موضة شتاء 2021، والتي تناسب أجواء الشتاء المتوسطة وليست الباردة.





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معطف Beautiful People

Beautiful People



من ماركة Beautiful People، اخترنا لكِ معطف Trench خفيف باللون الليلكي والذي نسقته العارضة مع وشاح مربعات طويل وبوت أسود.



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معطف بوتيغا فينيتا Bottega Veneta



Bottega Veneta



أيضاً قدمت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta معطف بسيط وعصري بقماش خفيف وتصميم طويل يضيف لمسة جذابة لإطلالاتك هذا الموسم.

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معطف فندي Fendi

Fendi



باللون الأبيض الناعم، قدمت ماركة فندي Fendi معطف خفيف وعصري تميز بتصميم أنيق وأنثوي، حيث أنه مستوحى من الجاكيت مع أكمام واسعة.





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معطف بوس Hugo Boss

Hugo Boss



جمع معطف هوجو بوس Hugo Boss بين الأناقة والعصرية، وهو بتصميم واسع ومفتوح من الأمام لتنسيقه مع مختلف الأزياء.

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معطف KWAIDAN EDITION

KWAIDAN EDITION



برزت صيحة المعاطف المربعات هذا العام، وقدمت بعض الماركات معاطف مربعات خفيفة مثل معطف KWAIDAN EDITION بالحزام حول الخصر.



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معطف رالف وروسو Ralph & Russo

Ralph & Russo



كما قدمت ماركة رالف وروسو Ralph & Russo معطف مربعات بقماش خفيف مع لمسات الجلد الأسود التي تزيد من أناقته.





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معطف Rochas

Rochas



أحببنا معطف Rochas الوردي بالقماش الخفيف والتصميم الأنثوي الناعم لإطلالة جذابة وعصرية.







معطف ذا رو The Row

The Row



وقدمت ماركة ذا رو The Row معطف ترنش بيج بتصميم طويل يتناسب مع مختلف الأزياء.



طالعي أحدث موديلات معاطف خفيفة 2021.



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