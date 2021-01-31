لايف ستايل

أبرز موديلات معاطف خفيفة موضة شتاء 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 04:34 مساءً - برزت تشكيلة مميزة من أجمل موديلات المعاطف الخفيفة ضمن مجموعات عروض الازياء العالمية.

تمتعي بإطلالة أنيقة وعصرية هذا الموسم، واعتمدي تصاميم من أحدث موديلات معاطف خفيفة موضة شتاء 2021، والتي تناسب أجواء الشتاء المتوسطة وليست الباردة.


تابعي المزيد:إطلالات النجمات العربيات بالمعاطف الطويلة



 

معطف Beautiful People

 

Beautiful People
Beautiful People


من ماركة Beautiful People، اخترنا لكِ معطف Trench خفيف باللون الليلكي والذي نسقته العارضة مع وشاح مربعات طويل وبوت أسود.



 

معطف بوتيغا فينيتا Bottega Veneta
 

Bottega Veneta
Bottega Veneta


أيضاً قدمت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta معطف بسيط وعصري بقماش خفيف وتصميم طويل يضيف لمسة جذابة لإطلالاتك هذا الموسم.
تابعي المزيد:صيحات تخفي البطن البارز موضة شتاء 2021

معطف فندي Fendi

 

Fendi
Fendi


باللون الأبيض الناعم، قدمت ماركة فندي Fendi معطف خفيف وعصري تميز بتصميم أنيق وأنثوي، حيث أنه مستوحى من الجاكيت مع أكمام واسعة.


معطف بوس Hugo Boss

 

Hugo Boss
Hugo Boss


جمع معطف هوجو بوس Hugo Boss بين الأناقة والعصرية، وهو بتصميم واسع ومفتوح من الأمام لتنسيقه مع مختلف الأزياء.


 

معطف KWAIDAN EDITION

 

KWAIDAN EDITION
KWAIDAN EDITION


برزت صيحة المعاطف المربعات هذا العام، وقدمت بعض الماركات معاطف مربعات خفيفة مثل معطف KWAIDAN EDITION بالحزام حول الخصر.

تابعي المزيد:أبرز صيحات المعاطف لخريف وشتاء 2020-2021


معطف رالف وروسو Ralph & Russo

 

Ralph & Russo
Ralph & Russo 


كما قدمت ماركة رالف وروسو Ralph & Russo معطف مربعات بقماش خفيف مع لمسات الجلد الأسود التي تزيد من أناقته.


معطف Rochas

 

 

Rochas
Rochas


أحببنا معطف Rochas الوردي بالقماش الخفيف والتصميم الأنثوي الناعم لإطلالة جذابة وعصرية.


 

معطف ذا رو The Row

 

The Row
The Row


وقدمت ماركة ذا رو The Row معطف ترنش بيج بتصميم طويل يتناسب مع مختلف الأزياء.

طالعي أحدث موديلات معاطف خفيفة 2021.

تابعي المزيد:موديلات جمبسوت موضة ربيع 2021




 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا