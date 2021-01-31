إطلالات مناسبة للعمل على طريقة مي عمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 04:34 مساءً - الإطلالة الكلاسيكية واحدة من أصعب الإطلالات التي تحتاج إلى قواعد كثيرة، وذوق خاص لتنسيق ملابسك معها، خاصة إن كنت طالبة جامعية معتادة على ارتداء الجينز والملابس الرياضية والأزياء الكاجوال الشبابية المريحة، والتي لا تحتاج للكثير من المجهود لتنسيقها، فمع استمرارك على شرائها طوال الوقت، يتناغم دولابك كله، وتصير أغلب ثيابك تليق ببعضها، أما إن كنت مقبلة على وظيفة تحتاج لثياب رسمية، عليك تعلم قواعدها وإيجاد ذوقك الخاص فيها، على طريقة مي عمر.

إطلالات للعمل من مي عمر





إذا كنت معتادة على الجينز والملابس سريعة التنسيق والمريحة، ثم صدمت بقواعد عملك الجديد، التي تقتضي ارتداء الثياب من نوعية الفورمال والسيمي فورمال، فأنت في حيرة لا تحسدين عليها، لذا جمعنا لك دليلًا بسيطًا على طريقة "مي عمر"، لارتداء ملابس مناسبة للعمل.



ممنوعات في الملابس الرسمية:

الفساتين السادة والمتماشية مع تقاسيم الجسد



1- الجينز خاصة لو كان مقطعًا.



2- الحقائب الكروس بأنواعها.



3- الأحذية الرياضية بأنواعها.



4- ملابس الرياضة مثل البدلات الكاملة وأطقم اليوجا.



5- الفساتين المنفوشة والفلوريش المليئة بالقصات والورود.



6- أي قطعة ثياب مكتوب عليها كلمة أو جملة.



7- السويت شيرت الأوفر سايز.



وهكذا ببساطة انتهت خزانة ملابس أغلبنا، من الأجيال التي اعتادت على ملابس الجامعة والنادي، والتنزه مع الأصدقاء، ولم يعد هناك ما يمكننا ارتداؤه في اجتماع عمل مهم، أو في مقابلة تقديم على وظيفة.

تابعي المزيد:هل تتخلّين عن الجينز في خزانة ملابسك؟



لاعتماد الملابس الرسمية أو الفورمال،عليك الحصول على الآتي:

إطلالة للعمل من مي عمر





1- بنطلونات سوداء مقسمة بين الواسع والسكيني، الجلدي والجباردين والناعم.



2- بنطلونات من الألوان المفتاحية التي تليق بأغلب الثياب، كالعسلي والنبيتي والزيتي والبيج والرمادي.



3- المعاطف الفرو والصوف والجلد وبعض أنواع الجينز كإضافة خارج السياق قليلًا.



4- الفساتين السادة والناعمة والمتماشية مع تقاسيم الجسم.



5- التنورات السادة من نفس ألوان البنطلونات.



6- البدلات الكاملة وجاكيت البدلة.



تنسيق الملابس الفورمال على طريقة "مي عمر":

إطلالات للعمل من مي عمر





مي عمر واحدة من الفنانات العاشقات للزي الكلاسيكي الناعم الأنيق، في حياتها الشخصية وفي أدوارها، تميل إلى اختيار الأدوار التي تحدث في حقب زمنية مختلفة، أما أزياؤها فهي على الأغلب تميل للموضات التي لا تبطل، الكلاسيكيات التي لا تكون أبدًا خارج سياق الموضة.

تابعي المزيد: شيماء سبت تلهم الشابات إطلالات جريئة ومتجدّدة



تنسيق الحذاء والحقيبة والحزام:

تنسيق الحذاء مع الحزام مع الحقيبة



تحب مي عمر المصنوعات الجلدية الراقية، وتضيفها إلى ملابسها كمصدر للأناقة والفخامة في ملابسها، كما تفضل الشكل التقليدي للجلود الطبيعية، كتفاصيل التجذيعات والتقسيمات، تستعمله كقطعة منقوشة وملونة في زي سادة بالكامل تنسقه مع بعضه.



التنورة القصيرة والبوت الطويل:

التنورة القصيرة والبوت الطويل



تحب "مي عمر" أن ترتدي التنورات الجلدية القصيرة، ولديها عدد كبير منها، تفضلها على البوت العالي لفوق الركبة، مع شراب داكن، وهي إطلالة كلاسيكية لا تنتهي موضتها، وتشتهر بها الممثلات حول العالم، منذ السبعينات وحتى الآن، تظل التنورة الجلدية السوداء موضة لا تنتهي.

تابعي المزيد:العنود بدر تسجّل إطلالات عصرية وجريئة مع بداية عام 2021!



جاكيت البدلة:

جاكيت البدلة



جاكيت البدلة يشكل جزءًا هامًا من دولاب "مي عمر"، وهو ما يضع علامة العملية والكلاسيكية على أزيائها، وهناك الكثير من أشكال جاكيت البدلة المقلم والسادة والخامات المقولبة ذات الخطوط الهندسية، وهي أشهر أشكال الزي الفورمال الكلاسيكي.

تابعي المزيد: تنسيقات البنطال الواسع من كارلا حداد