صيحات حقائب يد نسائية موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 04:34 مساءً - تميزت موديلات الحقائب هذا العام بالطابع العصري الشبابي مع الإبقاء على الموديلات الكلاسيكية التي لا تبطل موضتها عبر السنين

مع إقتراب فصل الربيع كوني أول من يتعرف إلى أبرز صيحات حقائب اليد التي زينت اطلالات عارضات أشهر الماركات خلال عروض الازياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2021.





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حقيبة الخصر نجمة ربيع 2021



BRANDON MAXWELL



لا تزال حقيبة الخصر Belt bag تسجل حضورًا مميزًا ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة، هذا الموسم قُدمت بخامات غير تقليدية فشهدت عروض ربيع 2021 الشنط البلاستيك الشفافة لدى براندون ماكسويل Brandon Maxwell كما أحببنا الحقيبة الجملي المصممة من جلد التمساح التي ارتدتها عارضة لويس فيتون Louis Vuitton عبر الجسم.



حقائب صغيرة موضة ربيع 2021

CHANEL



تبقى الحقائب الصغيرة والميكرو من أبرز توجهات موضة 2021 بعدما سيطرت على عروض ربيع 2021، التصميمات الأجمل رصدناها لدى دار شانيل Chanel، أعجبتنا الحقيبة الباوتش الصغيرة السوداء المزوده بيد طويل مصممة من اللؤلؤ الأبيض، كما لفتتنا الحقيبة التويد السوداء المحموله بكف اليد.



الحقائب الكبيرة من مجموعات 2021

TOD'S



الأحجام تلعب دورًا كبيرًا في توجهات ربيع 2021 فلم تغب الحقائب الـ Shopper كبيرة الحجم عن مشهد الموضة، من جهتنا أحببنا الحقيبة الجملي المزينة بالشراشيب من توقيع ماركة فالنتينو Valentino والحقيبة البني الداكنة المزينة بالنقوشات البرية من مجموعة تودز Tod’s، انتبهي فهذه التصميمات تناسب ممشوقات القامة وعلى القصيرات تجنبها.



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حقيبة الدلو تبرز من جديد في 2021

HERMES



قدم المصممون تشكيلة من حقائب الدلو Bucket bag حيث كشفت ماركات هيرميس Hermès وألكسندر ماكوين Alexander McQueen عن تصميمات متوسطة الحجم تناسب كافة أشكال القامات وقدمت ماركة لويس فيتون Louis Vuitton حجم أكبر أكثر عمليه يناسب اطلالات الجامعة والرحلات.







حقيبة الباوتش الموضة الأبرز في 2021

FENDI



لن نكون مبالغين اذا قولنا أن الحقيبة الباوتش بمختلف أحجامها وخامتها هى نجمة العام الجديد بلا منازع، شاهدي الشنطه الوردي المبطنة ذي القفل الفضي من توقيع ميو ميو Miu Miu والحقيبة الكورشيه من توقيع فندي Fendi.







الحقائب القش تبرز في ربيع 2021

FENDI



تبرز في الصيف الحقائب القش التي تعكس الطابع البسيط الذي يرتبط بموسم العطلات، أحببنا الموديل البوكس الذي ظهرت به عارضة فندي Fendi والحقيبة الـ Peekaboo من توقيع نفس الدار.





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