خواتم كوكتيل بالأحجار الكريمة الملوّنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 04:34 مساءً - يتميّز خاتم الكوكتيل عن غيره من تصاميم الخواتم بحجمه البارز وترصيعه بأحد الأحجار الكريمة الملوّنة التي تأتي بحجم كبير يلفت الأنظار، وفي بعض الأحيان يكون مرصّعاً ببعض الأحجار الصغيرة، يتوسّطها حجر كبير.



دخوله إلى عالم المجوهرات

Nina Runsdorf



ظهر هذا التصميم من الخواتم في العصور القديمة، حين كان النبلاء يضعونه في المحاكم الأوروبية. إلا أن تاريخ هذا الخاتم يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، وتحديداً خلال الحظر الاجتماعي الذي فرضته الحكومة الأمريكية على النساء والرجال لضبط سلوكهم الاجتماعي آنذاك. وكردّ على القمع وتمرد من قبل النساء تحديداً، كانت هؤلاء الأخيرات يضعن الخاتم لحضور الحفلات السريّة. ومن هنا، كان الخاتم بمثابة رد ساخر على قرار الحظر.

ومع بداية العام 1940، أصبحت خواتم الكوكتيل أكثر رواجاً، واستمرت بحصد إعجاب السيّدات حتى باتت إحدى القطع البارزة في مجموعات المجوهرات التي تقدّمها الدور العالمية، ومنها ما لفتنا مؤخراً في المجموعات الجديدة.

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خاتم الكوكتيل يكفي..

Pasquale Bruni



ما يميّز خاتم الكوكتيل عن غيره من قطع المجوهرات، هو أنه لا يحتاج إلى أي قطعة أخرى تزيد من فخامته. يكفي أن تختاري خاتم كوكتيل بتصميم فاخر، وأن تزيّني به إطلالاتك في السهرات، دون الحاجة إلى وضع عقد أو سوار أو أي حليّ آخر معه. لذا، إذا أردت أن تبرزي جمال خاتم الكوكتيل وفخامة تصميمه، عليك أن تمتنعي عن تزيين إطلالاتك بأي قطعة مجوهرات أخرى!

تقليدياً، يتمّ وضع خاتم الكوكتيل في اليد اليمنى، لأن البنصر في اليد اليسرى مخصّص في العادة لخاتم الزواج. إلا أن الأمر ليس بالقاعدة الملزِمة، وفي أغلب الأحيان تضع المرأة خاتم الكوكتيل في اليد التي تراها مناسبة.

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نصائح لتتألقي بخاتم الكوكتيل

Mouawad



مع التسليم بأن خاتم الكوكتيل يتميّز بحجمه البارز والضخم، إلا أن اختياره يتطلّب منك بعض التأنّي. فالهدف من وضع هذا الخاتم هو تعزيز أناقة إطلالتك وتألقها. فعلى سبيل المثال، إذا كانت يدك نحيلة وصغيرة، ننصحك باختيار حجم متوسّط من خواتم الكوكتيل، لأن التصميم الضخم سيبدو غير ملائم لك. بإمكانك أن تختاريه بقصّة مستطيلة أو مستديرة، شرط أن يبدو حجمه مناسباً على إصبعك.

أما في ما يتعلّق باختيار لون الحجر، فليس هناك من قاعدة ثابتة. بعض النساء يفضّلن اختيار لون مناسب مع الزيّ، كأن تضع السيّدة خاتماً من السافير الأزرق مع فستانها النيلي أو الفيروزي.. فيما ترتأي أخريات إدخال بعض التناقض الجذاب إلى إطلالاتهن، فيخترن خاتماً بلون مغاير تماماً لأزيائهن.

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