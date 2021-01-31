مشروبات تسهم في الوقاية من كورونا: منها القرفة والحلبة

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، يبحث الكثير من الأشخاص عن المواد الغذائية الطبيعية التي قد تساعد في الوقاية من الإصابة وانتقال العدوى إليهم.

مشروبات تسهم في الوقاية من فيروس كورونا

وكشف الدكتور حسن حسونة خبير التغذية خلال حديثه مع «هن»، عن مجموعة من المشروبات الطبيعية، التي قد تأتي كمصدر للوقاية والزيادة من مناعة الجسم، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وهي:

- الجنزبيل، حيث يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي.

- عصير الليمون.

- عصير البرتقال.

- عصير الجوافة التي تعد من أغنى المصادر بفيتامين «سي».

- الشاي الأخضر.

- القرفة.

- الحلبة.

حقيقة قتل الشاي لفيروس كورونا المستجد

وبالتزامن مع محاولات العلماء في البحث عن علاج للقضاء على الجائحة العالمية، تناولت صحيفة «بكين نيوز إكسبريس» الصينية، مجموعة من الشائعات التي جرى انتشارها في الفترة الأخيرة، حيث جاء على رأسها أن الشاي يسهم في قتل فيروس كورونا المستجد.

وجاء من بين الشائعات، أن الشاي يقتل فيروس كورونا المستجد، في غضون 10 دقائق، حيث جرى الرد على هذه الشائعة من خلال تجربة في أحد المختبرات، إلا أن الصحيفة الصينية ترى أنَّ ما يجري اختباره في المختبرات لا يمكن أن ينطبق كثيرًا على التأثير المباشر لشرب الشاي داخل الجسم.

ولم يجري التوصل حتى الآن، إلى دليل علمي يثبت أن شرب الشاي وحده يمكن أن يمنع أو يعالج عدوى فيروس كورونا الجديدة.

وجاء ذلك بالتزامن مع قضاء فيروس كورونا المستجد على أكثر من 2 مليون حول العالم، فيما تجاوزت الإصابات 100 مليون حالة، في وقت يكافح العالم من أجل التوصل إلى لقاح يثبت فعاليته لمعالجة الفيروس أو تعطيل انتشاره.