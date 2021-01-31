تصلح بين الأزواج.. «لمياء» مش محامي خلع: «الست مينفعش تعيش من غير سند»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعمل محامية منذ 21 عامًا، تضغى عليها روح الأمومة، تستقبل قضايا الخلع والطلاق بشكل مختلف عن باقي المحامين، إذ تحاول لمياء فاروق حل المشكلات وديًا داخل مكتبها قبل أن تسجل في دفاتر محاكم الأسرة على أن تصلح بينهما حتى لا تفسد حياة صغارهما.

محامية تصلح بين الأزواج

نجحت لمياء فاورق وهي محامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في إقناع زوجات عن الرجوع لأزواجهن بعد رفع قضايا خُلع، وإنهاء خلافات داخل مكتبها بشكل ودي، مؤكدة أنها أم في النهاية قبل أن تكون محامية ولا يرضيها «خراب البيوت» على حد وصفها: «مرة ست جاتلي تعيط عشان جوزها خاطف ولادها بقاله سنة ورافض يرجعهم حاولت أتواصل معها وجبته عندي المكتب ووافق يرجع عياله وانتهت الخلافات ما بينهم في نص ساعة».

نجحت في إنهاء قضيتي خلع بـ«الحب»

تحكي «لمياء»، أنها مر عليها قضايا كثيرة لسيدات يطلبن الخلع لأسباب عدة، لكنها قبل البدء في أي إجراء تلجأ للصلح الودي أولًا وفي حالة استحالة العيش معًا تتجه لاتخاذ الإجراء القانوني: «لو لزم الأمر أجيب رقم الزوج وأكلمه ونحاول نحل المشكلة بعمل كده ورجعت قبل كده اتنين ستات كانوا رافعين خلع لجوازهم عشان عندهم أطفال وعايشين دلوقتي حياتهم عادي».

«فرحة الدنيا عندي لما واحدة ترجع لبيتها وولادها»

تقول «لمياء»، إن مكتبها قد يتحول أحيانًا لجلسة فضفضة بين الطرفين يحكي كل منهما مشاكله مع الطرف الآخر لنتهي الأمر بصلح حتى لا تفسد حياة الصغار: «الصلح ده أكتر حاجة بتمناها تحصل لأن محدش هيفرح لما بيوتنا تتشتت والست تعيش من غير سند ولا ضهر وتنزل تشقى على عيالها، فرحة الدنيا عندي لما واحدة ترجع لبيتها وولادها لأن اللي مش هقبله على ولادي مش هقبله على غيري».