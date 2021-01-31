تحذيرات من استعمال الألومنيوم في الطهي وداخل الفرن: يلوث الطعام

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذيرات بشأن استعمال رقائق الألومنيوم «القصدير»، في الطهي أو إدخالها الفرن وتعريضها لدرجة حرارة مرتفعة، مؤكدة حدوث أضرار بالغة حال استعمالها في غير الاستخدامات المخصصة لها، وغردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الاعتماد على تلك الرقائق المعدنية في الطهي أو تسخين الأغذية يعد من الأخطاء الشائعة، التي يمكن أن تسبب تلوث الغذاء، بسبب تعريض رقائق الألومنيوم لارتفاع درجة الحرارة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء تشرح استخدامات رقائق الألومنيوم

وأشارت الهيئة، إلى أن رقائق الألومنيوم صُنعت بهدف تغليف بعض الأغذية لحمايتها من الجفاف أو التلف أو انتقال الروائح إليها، فضلا عن حماية الأغذية من التعرض للضوء، الذي يؤثر بالضرورة على بعض الأطعمة التي تحتوي على الدهون مثل: الحلوى والشيكولاتة، التي قد تتغير رائحتها نتيجة تعرضها للهواء.

الأمراض التي يمكن أن يسببها ورق الألومنيوم

ويتسبب استعمال تلك المادة أثناء تسخين الطعام، في أكسدة بعض المعادن المفيدة والمهمة داخله، مما يسبب أمراضا بالغة الخطورة، منها: الأمراض العصبية مثل الزهايمر، وفقر الدم، ونقص الحديد، ونقص الزنك، ونقص الكالسيوم، ونقص الماغنيسيوم، فضلا عن احتمالية الإصابة باضطرابات في عضلة القلب.

تحذيرات من سلك الألومنيوم

وسبق أن حذر الخبراء من استعمال الألومنيوم في تنظيف الأطباق والحلب، عن طريق السلك الألومنيوم، خلال إحدى حلقات برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على «دي أم سي»، مؤكدين أنه يعد وسيلة خاطئة للتنظيف، خاصة مع الأواني الألومنيوم، لكونه يتسبب في تجريح لتلك الأوعية، مما يؤدي لتولد نتوءات وظهور جراثيم ضارة بالصحة.

ونصح الخبراء ربات البيوت بـ«نقع» الأواني في الماء، ثم استعمال الليفة الإسفنجية، للتنظيف والتخلص من بقايا الأطعمة.