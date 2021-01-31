أسوأ سيناريوهات كورونا.. توقعات بموجة ثالثة وزيادة معدل الوفيات في مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

توقّع خبراء معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، مع انتشار واسع النطاق لمتغير B.1.351 الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، أن يشهد شهر مايو القادم زيادة في أعداد الوفيات، وعودة ظهور الفيروس في الربيع، بدلًا من الانخفاض المستمر، ذلك ضمن أحدث التوقعات بشأن كورونا الصادرة عن المعهد، وفقًا لـ "medicalxpress"

ويقول معهد القياسات الصحية إنه في أسوأ السيناريوهات، مع انتشار واسع النطاق لمتغير B.1.351 الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا وعودة التنقل إلى مستويات ما قبل الجائحة في التطعيم، من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ما يقرب من 654000 حالة وفاة بحلول 1 مايو وعودة ظهور الفيروس في الربيع، بدلا من الانخفاض المستمر، ويمكن أن يؤدي الحفاظ على التنقل منخفضًا والحفاظ على التباعد الاجتماعي إلى تقليل هذا العدد بنحو 30.000.

وقال كريستوفر موراي- مدير معهد القياسات الصحية والتقييم IHME: "ما نراه أمرًا واقعيًا، وسيتطلب منا الاستمرار في التعامل مع هذا الوباء على محمل الجد"، مشددًا على أن الحصول على اللقاحات بسرعة أمر ضروري، كما لا تزال الكمامات واحدة من أفضل الأدوات للحفاظ على معدل انتقال منخفض وتجنب أسوأ النتائج الممكنة، مشيرًا إلى أنا الأشخاص سيحتاجون إلى مواصلة اتخاذ الاحتياطات حتى بعد تلقيحهم، بسبب احتمالية انتشار العدوى.

وتشمل جميع السيناريوهات في التوقعات الجديدة توزيع اللقاح ووجود متغير COVID-19 B.1.1.7 حيث يتم اكتشافه حاليًا، بدون انتقال المرض B.1.351، تقول التوقعات إن حالات الوفيات ستتزايد مع الأول من مايو، هذه الزيادة مدفوعة بالأخذ في الاعتبار أن بعض الدول لا تعيد فرض قيود التباعد الاجتماعي حتى عندما تكون معدلات الوفيات اليومية مرتفعة.

بدلاً من افتراض أن صانعي القرار سوف يعيدون فرض قيود التباعد الاجتماعي عندما تصل الوفيات إلى حد 8 لكل مليون، تفترض جميع السيناريوهات الآن، بما يتماشى مع عدة أشهر من الملاحظات، أنه إذا لم يتم فرض القيود على الفور في تلك المرحلة، فإنهم سيفترضون أن تصل الوفيات إلى 15 في المليون.

وقال موراي: "لم نشهد قيام الحكومات باتخاذ إجراءات لتطبيق إجراءات تحذيرية بالسرعة المتوقعة، وقمنا بدمج هذه المعلومات في النموذج بدون اتخاذ تدابير للسيطرة على انتشار المرض، تظل الحركة أعلى ومن المرجح انتقال العدوى."

واستبعد أن تكون مناعة القطيع عاملاً في إبطاء انتقال العدوى في الأشهر المقبلة، لافتًا إلى أنه حتى مع تكثيف حملات التطعيم، هناك حاجة إلى مستويات أعلى من المناعة مع وجود متغير أكثر عدوى خلال أشهر الشتاء، كما أن تردد اللقاح يمثل عقبة أمام تحقيق مناعة القطيع.

وقال إنه من المهم أيضًا أننا لا نعرف ما إذا كانت اللقاحات تعمل على منع العدوى على الرغم من أنها تمنع المرض الشديد، ويفترض نموذج معهد IHME حاليًا، استنادًا إلى بيانات محدودة، أن فعالية اللقاحات في منع العدوى لا تزيد عن 50٪ من فعاليتها في الوقاية مرض شديد.

وفي أسوأ السيناريوهات، هناك أيضًا احتمال لموجة ثالثة في الشتاء المقبل، وفقًا لـ "موراي": "الحكومات والجمهور بحاجة إلى التخطيط لاحتمال حقيقي بأن كورونا يجب أن يدار على أساس مستمر، ومن الأهمية بمكان تلقيح أكبر عدد ممكن من الأشخاص والاستعداد لتغيير السلوك على المدى الطويل.

متابعًا: "من المحتمل أن يصبح ارتداء الأقنعة واتخاذ تدابير أخرى لمنع انتقال العدوى، خاصة في أشهر الشتاء ، جزءًا مستمرًا من حياتنا".

تستند توقعات IHME إلى نموذج وبائي يتضمن بيانات عن الحالات والوفيات وانتشار الأجسام المضادة، بالإضافة إلى معدلات اختبار كورونا الخاصة بالموقع، والتطعيم، والتنقل، وقيود التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات، والكثافة السكانية، وهيكل العمر وموسمية الالتهاب الرئوي، والتي تظهر ارتباطًا وثيقًا بمسار كورونا.