كيف يساعد تناول القهوة في إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت طبيبة تغذية أن القهوة تمد الجسم بالطاقة ويمكنها، في نفس الوقت، أن تساعد الأشخاص في إنقاص أوزانهم.

وقالت الطبيبة بريج أبيتيت، إخصائية التغذية، إنه عند استهلاك القهوة باعتدال ودون إضافة الكثير من المحليات يمكن أن تساعد فى إنقاص الوزن وتكون مفيدة للصحة العامة، بحسب ما نشره موقع "إنسايدر"، وفق ما ذكر موقع " سبوتنيك".

وأضافت أن القهوة تحتوي على البوتاسيوم والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة، وهي عناصر يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمي والقلب وتدعم وظيفة العضلات.

وأشارت الطبيبة إلى أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة، تساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي، وتمد الجسم بالطاقة بما يساعد فى فقدان الوزن.

وتساهم القهوة السوداء منخفضة السعرات الحرارية، في إنقاص الوزن، لأنها تحتوي على أقل من 5 سعرات حرارية لكل كوب، إذا لما تضاف لها محليات عالية أو لبن.

ويساعد الكافيين الموجود في القهوة، على الشعور بالجوع، حسب دراسة في 2014، كشفت أن الكافيين يقلل من مستويات هرمون الجريلين الذى يجعلك تشعر بالجوع، وأظهر الأشخاص الذين شاركوا بهذه الدراسة شعورًا بالشبع فى غضون أربعة أسابيع فقط من الانتظام بشرب القهوة يوميًا.