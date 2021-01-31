«كنسلت النشرة».. مذيعة تتفاجأ برضيعها على الهواء «الأمومة لها حسابات أخرى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تستطع إخفاء مشاعر الأمومة بداخلها، حيث ظهر طفلها فجأة أمام المشاهدين وهي تقدم النشرة الجوية، فما كان على ليزلي لوبيز مذيعة قناة «ABC7» إلا أن احتضنه أمام الجميع بابتسامة حانية تخللها تعامل برفق مع الصغير وحمله على كتفيها.

أم تحمل صغيرها أمام المشاهدين أثناء تقديم النشرة الجوية

مشهد خطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حين شاهدوا رد فعل الأم، التي قالت «ننتظر وصول تلك العاصفة هنا في جنوب كاليفورنيا»، وفجأة ظهر الصغير أسفل الشاشة، بحسب موقع «سي إن إن بالعربية».

بمجرد دخول الطفل، ارتبكت المذيعة لوهلة وكأنها فقدت السيطرة على الموقف مع إلحاح ابنها «نولان»، على أن تحمله فاستجابة لرغبته وهي تقدم النشرة الجوية من منزلها مضيفة: «سنتحدث عن عاصفة كاليفورنيا لاحقًا».

إشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونشرت المذيعة عبر صفحتها الخاصة على «تويتر» مقطع فيديو لآخر ظهور لطفلها معها على الهواء، وبدأت تنهال عليها إعجابات الجمهور من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتعاملها بشكل جيد مع ظهور طفلها المفاجئ أثناء عملها بالمنزل.

كما عبر بعض الرواد عن إعجابهم برد الفعل السريع وحسن التصرف من المذيعة، كما نالت «لوبيز» المدح من شخص تعرض لمقاطعة أيضًا من طفله في السابق، هو روبرت كيلي، الذي أشاد بحسن تعامل «لوبيز» تحت الضغط، قائلًا: «حمل ابنك دون أن يفوتك الإيقاع كان أمرًا رائعًا حركة سلسة لطيفة جدًا».

ظهور مذيعة على الهواء تحمل طفلها النائم على ظهرها

وقبل ثلاثة أعوام ظهرت مذيعة النشرة الجوية، سوزي مارتن، في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الأمريكية، على الهواء مباشرة أيضًا وهي تحمل طفلها النائم على ظهرها.

وأضافت، أن حمالة الظهر ساعدتها بشكل كبير في حمل صغيرها خاصة في سنوات عمره الأولى وأنها أصبحت أكثر سعادة لأنها تريحها معظم الوقت وتسهل عليها أداء مهامها اليومية.