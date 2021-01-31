حالة ولادة نادرة.. سيدة تضع «مصارعة سومو» صغيرة «الناس بتستغرب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في حالة ولادة نادرة من نوعها حول العالم، وضعت امرأة أسترالية مولودتها التي جرى تشبيهها بـ«مصارعي السومو»، حيث بلغ وزنها 5.8 كيلو جرام، أي يبلغ نحو 12 رطلا، وهو ما يعادل وزن طفل في عمر العامين.

وأنجبت السيدة المدعوة إيما ميلار، ابنتها التي أسمتها «ريمي»، بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية طارئة، حيث أوضحت أنها كانت تتوقع هي وزوجها «دانيال»، ولادة طفل كبير الحجم بعد سوء حالتها، لكنهما لم يتوقعان كبر وزنها بهذا الشكل.

لم تكن تلك هي الطفلة الأولى للزوجين، حيث أنهما لديهما طفلان آخران، هما «ويلو» البالغة من العمر عامين، وبوزن 5.5 كيلو جرام، أي أن حجم شقيقتها الصغرى يتخطاها، وولد يدعى «آيس» يبلغ من العمر 4 أعوام.

والدة الطفلة: لم أتوقع أنني سأنجب «مصارع سومو» صغير

وقالت الأم، خلال حديثها لموقع «Illawarra Mercury» الأسترالي، إنها كانت مصابة بسكر الحمل، وتوقعت ولادتها لطفل ذو وزن كبير لكن لم يكن بهذا الشكل البالغ.

وتابعت الأم، قائلة: «في الأسبوع الـ35 كشفت الموجات فوق الصوتية، أن وزن طفلتي وصل إلى 4 كيلو جرامات، لكننا لم نعتقد أنها ستنمو أكثر من ذلك بكثير».

وعلى الرغم من كبر وزنها، إلا أن الرضيعة تتمتع بصحة جيدة، لكن عائلتها اضطرت إلى شراء ملابس جديدة لها تناسب وزنها الكبير، قبل تلك التي جرى شراؤها قبل ولادتها.

الأب: الناس تتعجب من وزن طفلتي

ومن جانبه، قال الأب «دانيال» إنه عندما يكون في الخارج بصحبة طفلته، يستوقفه بعض الأشخاص لطرح الأسئلة عليه بسبب وزنها الكبير، متابعا: «عندما أتجول معها، هناك دائمًا حشد من الناس والآباء يسألون عن حجمها لأنها أكبر بكثير من جميع الأطفال حديثي الولادة الآخرين».