مريم عامر منيب مشتاقة لوالدها في ذكرى رحيله التاسعة: «بطلي الخارق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت مريم عامر منيب، رسالة لوالدها الفنان الراحل عمر منيب، عبرت فيها عن اشتياقها له في ذكرى وفاته التاسعة.

ونشرت «مريم»، عبر حسابها الرسمي لموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة معدلة على «الفوتوشوب»، جمعتها بوالدها وشقيقتها «زينة»، وأرفقت عليها تعليقا باللغة الإنجليزية، قائلة: «على الرغم من خسارتك ستبقى دائما ذكرى حزينة، لكن دروسك لينا، وحبك اللامتناهي، سيظل يغمرنا بمرور كل يوم، مبحلمش بأي شيء أكتر من إنك كنت تبقى معايا في كل لحظة كبيرة بعيشها، أنت مثال للفخر والعظمة، وصاحب أنقى قلب وأصدق روح، أنت بطلي الخارق ورقم واحد ليا على الإطلاق».

ونالت الصورة استحسان المتابعين، والدعوات للفنان الراحل بالمغفرة والرحمة.

مريم عامر منيب تحيي ذكرى رحيل والدها التاسعة

وفي نوفمبر الماضي، أحيت ابنة الفنان عامر منيب، ذكرى وفاته التاسعة، حيث وجهت له رسالة عبر حسابها بتطبيق «انستجرام»، قالت خلالها: «9 سنوات ولم أتمكن من مواكبة الحب والاحترام اللطيف، الذي يظهره لي الجميع في اللحظة التي يعلمون فيها أنك أبي.. ستبقى دائمًا في نفس المكانة بغض النظر عن سرعة مرور الوقت».

صور من صندوق الذكريات

وحينها شاركت «مريم» متابعيها، مجموعة من الصور النادرة التي جمعتها بوالدها في مرحلة طفولتها، عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، وأرفقت عليها مجموعة من الرسائل، التي جاء من بينها، «لقد كنت محظوظة في اليوم الذي سرت فيه على الأرض وأنا أعلم انك أبي، وكل شئ لي في الحياة، أنا فخورة أنني ابنتك».

بأغنية مشتركة.. مريم عامر منيب تحيي ذكرى والدها الثامنة

وفي عام 2019، أحيت مريم عامر منيب ذكرى والدها الثامنة، بتقديم أغنية «ديو مشترك»، جمع بينها ووالدها الراحل، من خلال أغنيته الشهيرة «عامل إيه في حياتك»، في كليب مصور جاءت مدته 3 دقائق و15 ثانية.

ويذكر أن الكليب بدأ باستعراض مجموعة من المشاهد، التي جسدها الفنان الراحل خلال أعماله السينمائية، من داخل استديو التسجيل، ومن ثم بدأت الابنة في غناء المقطع الخاص بها.