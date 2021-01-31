تحذير من استخدام الميكرويف: قد يؤثر على الخصوبة والضغط

القاهرة - سمر حسين - صحة

الميكرويف من الأجهزة الكهربائية، الذي تعتمد عليه العديد من البيوت المصرية، لسرعته في تسخين الأطعمة المختلفة خلال ثوان معدودة، دون الالتفات لأضراره البالغة.

الأضرار الصحية من الاستعمال الخاطئ للميكرويف

وذكر خبراء التغذية لموقع «بي بي سي فيوتشر»، أنه لا يجب استعمال الأطباق البلاستيكية العادية في الميكروويف، لاحتوائها على مادة الفثالات التي تُضاف لجعل البلاستيك أكثر مرونة، والتي تؤدي إلى خلل في الهرمونات وتعطيب نظام التمثيل الغذائي لدينا.

وذكر الخبراء أنه قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وخلل في نسبة الأنسولين بالجسم، كما أنه يؤدي لمشاكل الخصوبة والربو واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

أطعمة يحذر تسخينها في الميكرويف

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أنه لابد من عدم تسخين الأطعمة التي تحتوي على الكرفس والسبانخ داخل الميكرويف، لاحتوائهما على مادة النترات التي تتحول إلى مواد سامة تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة المفأجاة، وهو ما ينطبق على الأرز أيضا لاحتوائه على بكتريا بسيليوس سيوس، التي تسبب التسمم الغذائي عند ارتفاع درجة الحرارة فجأة.

وأوضحت الوكالة أن تسخين البيض في الميكروويف يسبب احتجاز البخار داخل البيضة، ما يتسبب بالضرر لجهازك الهضمي، كما يتم التحذير من تسخين الدجاج لإنه يسبب مشاكل هضمية.