أبرزها الشوفان والمكسرات.. 3 وصفات لإنقاص الوزن بالموز

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الموز من الفواكه المحببة لدى الكبار والصغار، فضلًا عن فوائده للجسم لأنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، والذي يحتوي على كمية قليلة الدهون مما يجعله وجبة خفيفة لذيذة لإنقاص الوزن، حيث نشر موقع «فيزتا باز» تقريرًا صحيًا عنه.

وتحتوي الموزة الواحدة على متوسط 105 سعرات حرارية و27 جراما من الكربوهيدرات، وهناك طرق معينة يمكن تناول فاكهة الموز من خلالها للحصول على نتيجة مذهلة في إنقاص الوزن فضلًا عن قيمتها الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم

عصائر الموز الأخضر

يساعد محتوى النشا في الموز على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم وفقًا لما نشرته بعض الدراسات العلمية، لاحتوائه على البوتاسيوم الذي ينظم نقل العناصر الغذائية للخلايا مما يزيد من عملية التمثيل الغذائي.

دقيق الشوفان مع الموز على وجبة الإفطار

يعتبر الإفطار هو الوجبة الأولى والأساسية التي تدخل الجسم في بداية اليوم، وبالتالي يحتاج الجسم بعد عدد من الساعات التي امتنع فيها عن استقبال الطعام ليلَا إلى وجبة مغذية لإعادة تنشيط نفسه مرة أخرى.

لذلك يوصى بتناول وجبة فطور دسمة غنية بالبروتينات والألياف والعناصر الغذائية ومنها الشوفان مع قطع الموز التي تحتوي على نسبة عالية من النشا والبوتاسيوم، والتي تعزز الشعور بالامتلاء بجانب منح الشخص طاقة تساعده على مدار اليوم، مما يغني عن تناول وجبات إضافية، كما يمكن مزج الموز بدقيق الشوفان أو بذور الشيا لتقليل آثار الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، والحصول على وجبة صحية وخفيفة.

الموز مع مكسرات

يعتبر العديد من الخبراء أن الموز وجبة خفيفة مثالية قبل التمارين الرياضية وبعدها، لأنها غني بالجلوكوز الذي يوفر الطاقة التي يحتاجها الجسم بشدة بعد جلسة تمرين مكثفة، فضلًا إلى أنه يمكن أن يساعد محتوى البوتاسيوم في منع تقلصات العضلات بعد التمرين والدوخة.