بينهن دينا الشربيني.. 3 فنانات ظهرن بحقيبة ديور: سعرها 61 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حقيبة سوداء صغيرة الحجم، من توقيع دار الأزياء العالمية «ديور»، والتي تتميز بأنها مزينة بسلسلة ذهبية عليها حرف «دي»، لفتت بها 3 مشاهير الأنظار خلال جلسات التصوير والأعمال الدرامية في 2020 و2021، .

ويتجاوز سعر الحقيبة الصغيرة الـ3900 دولار أمريكي، ما يعادل نحو 61 ألف جنيه مصري، بحسب الموقع الرسمي لدار الأزياء العالمية.

راندا رياض بحقيبة «ديور»

خلال الساعات القليلة الماضية، أطلت راندا رياض، زوجة الفنان الشاب محمد الشرنوبي ومديرة أعمال المطربة أنغام، بجيب حمراء مع تيشرت أبيض، وجاكيت أسود من الجلد، مع نظارة شمسية كبيرة الحجم، ومكياج بسيط وشعر منسدل، والتي نسقتها مع الحقيبة صغيرة الحجم، من توقيع دار الأزياء العالمية «ديور»، خلال أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معتمدة على أزياء «سمارت كاجوال».

مي عمر بحقيبة راندا رياض

يأتي ذلك بعد أيام من ظهور الفنانة مي عمر بالحقيبة نفسها خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسلها الجديد «لؤلؤ»، تحديدا مشهد زيارتها للفنان محمد الشرنوبي، متجملة بفستان أحمر متوسط الطول، مع سترة سوداء من الجلد، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات «ويفي»، ومكياج صباحي بسيط.

وتظهر مي عمر في المسلسل بأزياء «سينيه» من توقيع ماركات أزياء عالمية، المسلسل من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، و‏أحمد زاهر، وملك أحمد زاهر، وحمدى هيكل، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد عبدالسلام، تحت إشراف المخرج محمد سامي.

دينا الشربيني ترتدي الحقيبة قبل مي عمر وراندا رياض

وسبق أن ظهرت الفنانة دينا الشربيني بالحقيبة نفسها، خلال أحداث مسلسل «لعبة النسيان»، الذي قامت ببطولته ضمن السباق الرمضاني في 2021، والذي يعد ثاني بطولة مطلقة في الأعمال الدرامية للفنانة الشابة.

وتعمدت الفنانة الظهور في المسلسل بأزياء من توقيع ماركات أزياء عالمية.