خبيرة أبراج: سيدات برج الدلو على موعد مع الارتباط حتى 25 فبراير

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الاهتمام بالأبراج من معرفة صفات أصحابها وشخصياتهم، أمر قد تفضله العديد من الفتيات.

وتعيش صاحبات برج الدلو الأيام الحالية، والتي بدأت منذ منتصف يناير الحالي، وحتى منتصف فبراير القادم، حالة من الحظ والازدهار، وفقًا لحديث خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لـ «هن» قائلة: «الكواكب كلها في برجهم وخصوصًا المشترى وده كوكب الحظ».

سيدات برج الدلو على موعد مع الارتباط

وأكدت خبيرة الأبراج أن سيدات برج الدلو على موعد مع ازدهار الحياة العاطفية، خاصة خطوات الارتباط، مؤكدة: «كوكب فينوس هيدخل برجهم يوم 1 فبراير العصر لحد 25 فبراير، هيبقى عندهم سحر وجاذبية وطاقة كويسة وفرصة كبيرة جدًا للارتباط».

وأكملت: «كمان دخول الشمس هيتديهم طاقة وحماس وإشراقة وجاذبية، لكن من 21 فبراير ممكن يبقوا مشتتين شوية».

وعن فرص الزواج، قالت خبيرة الأبراج «أما اللي مش متجوزين من بعد أول فبراير عندهم سحر وجاذبية، ومن 23 مارس لـ30 مايو في فرص الزواج، وان العقبات تستقبلها بروح إيجابية عشان نتخطاها».

صفات سيدة برج الدلو

وعددت عبير فؤاد خلال حديثها صفات برج الدلو، قائلة: «سيدات برج الدلو، دايمًا عاوز تكون مثالية وكل حاجة حواليها مثالية وتحب تكون متميزة، غير إنها استقلالية، ومحبة للحرية».

متابعة: «عاوزة تبقى حلوة بتخاف جدًا من تقدم العمر ومن التجاعيد، لكنها جريئة وشجاعة، وسياسية جدًا ومقنعة».

عيوب سيدات برج الدلو

وعن عيوب سيدات برج الدلو، أكدت إنها تحب ذاتها بشكل مبالغ فيه، قائلة:«بتحب تقلل من الأحسن منها عشان تظهر دايمًا كويس والأحس، وبترمي كلان بسخافة، وبتجرح في اللي قدامها».