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حلو وحادق.. 6 طرق لعمل الكسكسي

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

04:34 ص | الأحد 31 يناير 2021

كسكسي

نقدم لكم 6 وصفات مختلفة لعمل الكسكسي في المنزل حلو وحادق كالآتي: 

طريقة تحضير كسكسي بالرمان

المقادير

4 كوب كسكسي  

زيت زيتون  

بصل أخضر  

1 ملعقة صغيرة كمون حب  

ملح وفلفل  

نعناع طازج  

1 ملعقة كبيرة سماق  

رمان حب  

2 كوب مرقة  

فستق مجروش   ناعم

طريقة تحضير كسكسي بالرمان

في الطاسة يوضع زيت الزيتون والفسدق والسماق والنعناع والملح والفلفل

ثم يضاف كمون والبصل الأخضر ويقلب جيدا

ثم يضاف الكسكسي الناضج ويقلب جيدا حتى يتشرب من التتبيلة

ثم يضاف حب الرمان ويقلب جيدا

وصفة أخرى

يشوح الكسكسي في السمنة البلدي ويقلب جيدا

ثم يضاف السكر البودرة ويقدم ويزين بالفسدق المجروش حسب الرغبة

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طريقة تحضير كسكسي بالخضار والدجاج

المقادير

دبابيس دجاج  

كوسا  

جزر  

بطاطس  

قرع  

باذنجان  

بصل  

ثوم  

كركم  

طماطم  

صلصة طماطم  

حمص مسلوق  

كزبرة خضراء  

زبدة  

ملح – فلفل  

طريقة تحضير كسكسي بالخضار والدجاج

في طاسة ساخنة على النار ضعي الزيت، تبلي الدجاج بالصلصة والملح وضعيه في الزيت الساخن ليأخذ لونا ذهبيا

ثم اضيفي اليها البصل الشرائح، والثوم المفروم والكركم والملح والفلفل وصلصة طماطم ثم اضيفي قليل من الماء واتركيها لتنضج.

قطعي الخضروات قطع كبيرة واضيفيها للحلة مع الحمص واتركيها على نار هادئة حتى تنضج ثم في النهاية اضيفي الطماطم والكزبرة الخضراء.

ثم قدمي الكسكسي مع الخضروات والدجاج.

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طريقة عمل كسكسي بالجمبري

 

المقادير

جمبري 

كسكسي  

ثوم  

فلفل الوان  

طماطم  

بقدونس  

نعناع  

عصير ليمون  

كمون  

زيت زيتون  

زبدة  

مرقة  

ملح  

فلفل  

طريقة تحضير كسكسي بالجمبري

في حلة على النار ضعي بصل شرائح وقلبيه حتى يحمر و اضيفي شرائح الفلفل الألوان

افرمي في كبة كهربائية الثوم و البقدونس و النعناع واضيفيه للطاسة وقلبيها جيدا

قطعي الطماطم واضيفيها للطاسة ثم اضيفي الجمبري والكمون والملح والفلفل وعصير ليمون واتركيه لينضج

سوي الكسكسي في حلة على النار مع قطع زبدة وقليل من المرقة وقلبيه جيدا وغطيه واتركيه لينضج و قدميه مع الجمبري

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طريقة عمل كسكسي بالسجق

 

المقادير

كسكسي  

سجق بلدي  

بصل  

ثوم  

فلفل ألوان  

فلفل حار  

طماطم  

جزر  

كرفس  

بهارات  

قرفة  

سمـنة  

3 مكعب مرقة  

كزبرة خضراء  

ملح  

فلفل  

طريقة تحضير كسكسي بالسجق

حمري السجق في زيت على النار

افرمي في كبة كهربائية البصل مع الكرفس والجزر

ارفعي السجق من الطاسة وضعي الخليط المفروم في طاسة بها زيت مع مكعب مرقة

اعيدي السجق مع فلفل حار وبهارات وملح وفلفل وقرفة

اضيي الفلفل الألوان والطماطم المكعبات ثم قليل من الماء

اتركيها لتنضج على نار هادئة ثم اضيفي كزبرة خضراء مفرومة

ضعي الكسكسي مع الزبدة ومكعبين مرقة وملح وفلفل وحبهان وورق لورا

اضيفي ماء ساخن واتركيه لينضج مع تقليبه

قدمي الكسكسي مع خليط السجق

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طريقة عمل كسكسي حلو

المقادير

كسكسي  

لبن  

زبدة  

مكسرات  

جوز هند  

سكر بودره  

طريقة تحضير كسكسي حلو

في حلة على النار، ضعي الكسكسي مع الزبدة على النار حتى تسيح تماما ثم اضيفي اليها اللبن واتركيه حتى ينضج قدمي الكسكسي بعد تزيينه بالمكسرات وجوز الهند

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طريقة عمل كسكسي بالسي فوود

المقادير

كسكسي  

سمك  

جمبري  

كاليماري  

صلصة طماطم  

طماطم  

ملح  

فلفل أسود  

كمون  

ثوم  

بصل  

مرقة  

ليمون  

فلفل ألوان 

كزبره خضراء  

بهارات  

زيت  

سمـنة  

ماء  

طريقة تحضير كسكسي بالسي فوود

يشوح الكسكسى بالسمنة فى حلة ساخنة و يضاف اليه الماء الساخن و يغطى حتى ينضج تماما

يقطع البصل شرائح و يشوح مع الزيت فى طاسه ساخنه مع الثوم ومكعب المرقة

يضاف السمك و الجمبرى و الكاليمارى و يقلبوا و يضاف اليه صلصة الطماطم والطماطم المفرومه بعد السلق

يضاف الملح و الفلفل و الكمون مع البهارات والفلفل الالوان والكزبره الخضراء والقليل من الليمون و يقلبوا جيداً حتى تتجانس المكونات

يرفع الكسكسى وعليه السى فوود ويقدم بالهنا

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