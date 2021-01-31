حكاية 4 سيدات أثرن الجدل بظهورهن مع عمرو دياب: «كله فشوش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الفترة الأخيرة أثير الجدل حول الفنان عمرو دياب، بعدما تداولت له صورا برفقة فتاة أو سيدة، خاصة بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، ليعد ظهوره بصحبة سيدة أخرى أمرًا يثير تساؤلات متابعي «الهضبة».

وكان آخر ظهور مثير للفنان عمرو دياب، كان خلال تواجده في دبي، حين نشرت الإعلامية إنجي كيوان، صورا جمعتهما عبر تطبيق «إنستجرام»، وعلقت على الصور قائلة: «يوم قضيناه مع عمرو دياب.. الأسطورة».

أشار وقتها المتابعون في التعليقات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، لكنه أمر غير حقيقي، إذ أن الإعلامية إنجي كيوان، متزوجة من رجل إماراتي تعرفت عليه في أبو ظبي، وأنجبت منه ولدين، كما أنها كان متواجدا معها خلال لقائها بالفنان عمرو دياب.

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي أثير فيها الجدل حول الفنان عمرو دياب، إذ سبقتها مرات أخرى، يرصدها «هن» في التقرير التالي:

عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد سيدة أعمال

قبل قرابة الأسبوع احتفل الفنان عمرو دياب بعيد ميلاد سيدة الأعمال السورية، ريم أبو سمرة، أثناء تواجدهما في دبي، وانتشر عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو للفنان عمرو دياب من حفل عيد الميلاد.

وما أثار الجدل وقتها هو ظهور الهضبة في حفل عيد ميلاد، وهو يقبل سيدة الأعمال ريم أبو سمرة.

عمرو دياب مع روان بن حسين

وقبل فترة شاركت الفاشونستا الكويتية، روان بن حسين، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بصورة جديدة بصحبة الهضبة الفنان عمرو دياب، خلال تواجدهما في دبي.

ثم عادت «روان»، لتشارك متابعيها بمقطع فيديو، وهم يحتفلون بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، برفقة الهضبة، لتوضح حقيقة الصور المتداولة.

عمرو دياب مع عارضة أزياء أجنبية

وكانت من أكثر الصور التي أثارت الجدل هي صورة الفنان عمرو دياب مع فتاة حسناء وهي تحتضنه، وصفته بأنه أفضل مغني في العالم.

وبالبحث تبين أن الفتاة تدعى «كارولينا»، وتعمل عارضة أزياء، كما أنها بلوجر مهتمة بأخبار الموضة والتجميل ورحلات السفر حول العالم، ومتزوجة ولديها طفلة.

وردت كارولينا على الصورة، حين علق عليها أحد المتابعين عبر حسابها «إنستجرام»، قائلًا: «نظن أن هناك علاقة عاطفية تجمعك بعمرو دياب»، لترد عليه ملكة جمال لاتفيا قائلة: «أنا أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة».