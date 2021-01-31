أعراض القولون العصبي للأمهات وطرق علاجه

القاهرة - سمر حسين - تعاني بعض الأمهات من القولون العصبي، نتيجة لعدة أسباب قد تكون وراثية أو بيئية أو نفسية، ونرصد في التقرير التالي أبرز أسباب إصابة الأمهات بالقولون العصبي كما ذكرها موقع «Web Md».

أسباب إصابة الأمهات بالقولون العصبي

اضطرابات في الحركة المعوية:

إذ تظهر على المصاب مجموعة متنوعة من الاضطرابات الحركية في القولون والأمعاء الدقيقة، مثل الإسهال أو الإمساك.

زيادة في الشعور بالألم الصادر عن جدار القولون.

مع شعور بالضغط منخفض نسبيًا قد لا يسبب لدى الغالبية العظمى من الناس الشعور بالألم.

امتلاء المستقيم أو أجزاء أخرى من القولون بكميات صغيرة نسبيًا من البراز، ما يشكل ضغط غاز منخفض نسبيًا، قد يسبب ألم البطن.

الأسباب النفسية

أكثر من نصف مرضى القولون العصبي يعانون بالأصل من مشاكل نفسية مثل الاكتئاب أو القلق، والتي قد تؤثر على تحفيز شعور المريض بالألم.

أعراض القولون العصبي

يعاني مرضى القولون العصبي من الإمساك أو الإسهال.

العديد من المرضى يعانون من البراز القاسي في الصباح يليه براز لين أكثر، وغالبًا ما ترافقه إفرازات مخاطية.

الشعور بالانتفاخ في منطقة البطن.

أعراض القولون العصبي عند النساء

وجود ألم بالظهر.

الأرق الشديد، وعدم القدرة على النوم.

الحساسية نحو الطعام.

وجود تشنجات وآلام بالبطن.

الألم الشديد أثناء فترة الحيض.

الإصابة بمتلازمة ما قبل الطمث.

التعرض إلى العزلة والاكتئاب.

أطعمة يجب الابتعاد عنها لعلاج القولون العصبي

هناك مجموعة من المنتجات الغذائية المعروفة كمسببة للشعور بالغازات والانتفاخ لدى الكثير من الناس قائمة جزئية تشمل الأطعمة التالية:

الفصوليا.

الملفوف.

البصل الطازج.

العنب.

التمر.

الزبيب.

القهوة «الكافيين».

النبيذ الأحمر.