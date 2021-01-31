والدة «طفلة التعرية» بعد سجن الزوج: حبسني 3 شهور.. وصورني عريانة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ربنا نصفني».. هكذا علقت آمال البسيوني، والدة «طفلة التعرية» على حكم محكمة جنح نبروه، بحبس الزوج 3 أعوام وغرامة 15 ألف جنيه، في قضية ضربها والاعتداء عليها.

وروت «آمال» تفاصيل واقعة الاعتداء عليها من زوجها، قبل قرابة 4 أشهر، حين قام بضربها وحبسها في منزل الزوجية حوالي 3 أشهر ليمنعها عن رؤية أسرتها: «كان ضربني جامد جدا وأذاني وحبسني في البيت 3 شهور وقالي مش هتشوفي أهلك تاني وشفت الموت بعيني.. وكان بيجبرني أكلم أهلي بطريقة وحشة تحت التهديد عشان أبعد عنهم».

وتابعت «آمال» خلال حديثها لـ«هن»، أنه حين استنجدت بوالدها، الذي ذهب إليها لإنقاذها: «قابل أبويا في الطريق.. وعضه من وشه وضربه جامد»، وتمكنت الزوجة برفقة والدها من تحرير محضر بالواقعة الاعتداء عليها.

وحكت الزوجة في روايتها عن تفاصيل العذاب والمعاناة التي عاشتها من الزوج: «كان بيصورني صور عريانة وهو بيضربني عشان يذلني بيها وكان بيوريها للناس في الشارع ويقولهم أنا اللي مصورها.. عشان مغضبش واسيبه».

ووصفت «آمال» نفسها بعد المعاناة والعنف الذي تعرضت له: «أنا اتعقدت.. ودي كلمة قليلة على اللي حصلي.. وأنا ماشية في إجراءات الطلاق».

وعبرت «آمال» عن فرحتها بالحكم، الذي استشعرته رحمة من الله: «ربنا نصفني.. ودي حاجة كويسة دي أول قضية الزوج ياخد 3 سنين سجن في قضية ضرب.. الحمد لله».