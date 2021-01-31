قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل سلطة قمح بالسي فوود، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة»، على قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل سلطة قمح بالسي فوود

نصف كيلو قمح مدشوش مسلوق

1 كوب جمبري مسلوق مقطع

1 كوب كاليماري شرائح مشوح

1 و نصف كوب محار متشوح مع خل بلسميك وثوم وملح

2 ثمرة أفوكادو مكعبات كبيرة

2 ثمرة بصل أخضر

ربع كوب حبة البركة

ربع كوب سمسم محمص

خس فرنساوي

بقدونس

أوراق ليمون أضاليا

شرائح طماطم شيري

الصوص

زعتر جاف

زيت زيتون

خل بلسميك

مستردة حبوب

طريقة عمل سلطة قمح بالسي فوود

يخلط القمح مع الجمبري والكاليماري المسلوقين

ثم يضاف المحار والأفوكادو والبصل الأخضر

ثم يضاف السمسم وحبة البركة

في بولة يخلط زيت الزيتون والزعتر والمستردة والخل البلسمي

ونقلب جيدًا

في طبق التقديم يوضع الخس، ثم يقلب خليط السي فود والقمح

تُقدم ثم يضاف عليها الصوص، وتزين بالسمسم وحبة البركة