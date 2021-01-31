هيبتزك ولا هيتقبلك؟.. جلسة نقاشية بشأن اعتراف المرأة بعيوبها لشريك حياتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ناقش برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، في حلقة اليوم السبت، مسألة اعتراف المرأة لخطيبها أو زوجها بعيوبها والأخطاء التي وقعت بها من قبل، وهل من الضروي أن تفعل ذلك أم تحرص على إخفاء عيوبها عن شريك حياتها.

وحول تلك المسألة استضاف البرنامج، الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومنى عبدالغني، في فقرته النقاشية المسماه بـ «صالون الستات»، مجموعة من السيدات، وهن «باكينام صديق ونشوى حسين ومها سليمان وريهام مازن»، لاستعراض تلك المسألة ومناقشتها.

باكينام صديق: «أوعي.. هيبتزك باللي هيعرفه»

من جهتها نصحت باكينام صديق، بعدم اعتراف المرأة بعيوبها لشريك حياتها، لأنها ترى أن الرجل في مجتمعنا مهما كانت تظن شريكته بأنه «أوبن مايند»، لكنه في حقيقة الأمر رجل الشرقي، ومع أول مشاجرة أو مشكلة بينهما، لا تستبعد أن يبتزها بما يعرفه.

وأوضحت، أن هناك بعض الأمور يجب أن تخبر المرأة شريك حياتها عنها، مثل ارتباطها في السابق: «تلك أساسيات لازم تتقال، لكن هناك أمور أخرى، لا يجب أن تخبره عنها، فالأمر أشبه بالتجمل وليس الكذب، فإذا كانت المرأة عصبية لا يجب أن تخبر شريكها بذلك، تدعه يكتشف عصبيتها بنفسه».

نشوى حسين: «أهم حاجة التوافق الاجتماعي»

فيما أكدت نشوى حسين، أن الأهم في العلاقة بين الراجل والمرأة هو التوافق الاجتماعي بينهما وبين الأسر، حتى لا يضطر أي طرف منهما إلى إخفاء أمور ما خشية من معرفة الطرف الآخر بها، لافته إلى أن مستوى التفكير بين الطرفين يجب أن يكون متقاربًا، بمعنى أن المرأة يجب أن لا ترتبط برجل لا يتوافق مع تفكيرها وأسلوب تعاملها مع الحياة.

ونبهت، أن المرأة التي تعيش وفقًا لأسلوب متفتح نوعًا ما، يجب عدم قبولها الارتباط برجل متشدد، فهذا الرجل يرغب في سيدة لا تخرج من منزلها، «ملهاش علاقات ولا معارف»، موضحة أن 80% من الرجال في مجتمعنا أصبحوا يفكرون بهذه الطريقة ويبحثون عن المرأة «البيتوتية»، التي لم يكن لها أي نوع من العلاقات في السابق.

ريهام مازن: المصارحة أفضل

في الجهة المقبلة، اختارت ريهام مازن، المصارحة الكاملة بين طرفي العلاقة من البداية، لأن المرأة إذا قامت بإخفاء علاقتها السابقة عن الرجل الذي سترتبط به، ومع الوقت اكتشف هو ذلك بنفسه، أو ظهر أحد يهددها ليعلم زوجها بعلاقتهما السابقة، قد يمثل تهديدًا للعلاقة الزوجية من الأساس.

وألمحت، أنه أي كان نوعية الرجل الذي سترتبط به المرأة، يجب أن تصارحه، وتحديدًا صاحب العقلية المتشددة، لأن المتفتح حين يعلم ستكون المشكلة في عدم معرفته فقط، أما المتشدد سيكون أمام مشكلتين الأولى عدم تقبله لفكرة أن زوجته كانت على علاقة برجل آخر سابق له، والثانية متمثلة في إخفاء الأمر عنه.

مها سليمان: «لازم ندرك فكرة العيب»

فيما قالت الباحثة الاجتماعية مها سليمان، أن الإجابة على هذا السؤال يحتاج إدراك فكرة «العيب» وتحديد معاييره بالنسبة للمرأة والرجل الذي سترتبط به، لأنها فكرة متغيرة وتختلف من شخص لآخر: «في حد بالنسبة له الفعل ده عيب، وحد تاني نفس الفعل ده عادي ومش عيب، وفي حد تالت بيشوفه عيب صغير، وحد رابع بيشوفه عيب كبير جدًا».

واعترضت على أن يكون مبدأ المصارحة هو التصرف السليم في هذا الموضوع: «لا يجب أن يكون هذا المبدأ المتبع لكل الناس، أو الطريق لمعاملة كل الرجال، لأن هناك أناس لا يعرفون أنفسهم من الأساس وحدود العيب لديهم».

ووجهت مها سليمان نصيحة قائلة: «يجب أولا أن تعلم الفتاة نفسها جيدًا وتتقبل عيوبها هي أولا على المستوى الشخصي».