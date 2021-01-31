الامارات | «إكسبوجر 2021» يكشف تفاصيل دورته الخامسة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبوجر 2021» يكشف تفاصيل دورته الخامسة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في العاشرة من صباح غد، في «بيت الحكمة»، مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينطلق بدورته الخامسة خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير، مستضيفاً نخبة من أفضل مصوّري العالم، الذين يشاركون بأعمالهم التي تعرّف إلى العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية والبيئية والرياضية وغيرها، ويقدمون لهواة وعشاق التصوير الفوتوغرافي سلسلة من ورش العمل والجلسات التدريبية والحوارية.

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