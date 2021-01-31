الامارات | الأرشيف الوطني يرفد الباحثين بإصداراته عبر «تريندز» الافتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف الوطني يرفد الباحثين بإصداراته عبر «تريندز» الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك الأرشيف الوطني في المعرض الافتراضي للكتاب، الذي ينظمه «مركز تريندز»، تحت شعار: «الطريق إلى المعرفة»، وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على دور الأرشيف الوطني في إثراء المعارف بالمعلومات الموثقة لتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة العريق، وتعزيز القوة الناعمة التي لا غنى عنها في تقدم الشعوب ونهضتها الفكرية والثقافية، وهذا هو الهدف الذي يتطلع إليه منظمو المعرض.

وانطلاقاً من حرص الأرشيف الوطني على إيصال إصداراته إلى جمهور المستفيدين من باحثين وأكاديميين وطلبة وغيرهم، فإنه لم يتوانَ في المشاركة بهذا المعرض الافتراضي الذي يستمر حتى 7 فبراير المقبل، لأهميته كأحد متطلبات هذه المرحلة التي تقتضي تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، والاكتفاء بالتواصل عبر القنوات التفاعلية، حرصاً على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتلقى كتب الأرشيف الوطني رواجاً كبيراً في جميع المعارض والمكتبات الواقعية والافتراضية؛ نظراً لمضامينها الوطنية التي تجذب اهتمام الكُتّاب والباحثين والأكاديميين المهتمين بتاريخ دولة الإمارات وتراثها، وتجربتها الوحدوية الناجحة والرائدة عربياً وعالمياً، وقد ازدادت مبيعات إصدارات الأرشيف الوطني إلكترونياً بشكل ملحوظ، في المرحلة الراهنة التي تُطبّقُ فيها التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وقد أبدى الأرشيف الوطني حرصه على إيصال إصداراته، التي تُعنى بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج إلى الباحثين وعموم المستفيدين من دون عناء، فوفرها في العديد من منافذ بيع الكتب بالدولة، وهو يغتنم في سبيل ذلك وسائل التسويق بأنواعها التقنية والتقليدية. ومن أهم العناوين التي يشارك بها الأرشيف الوطني في معرض تريندز الافتراضي: «زايد رجل بنى أمة، وخليفة رحلة إلى المستقبل، وزايد من التحدي إلى الاتحاد، وزايد أوسمة وجوائز، ورحلتي مع زايد، والفرائد من أقوال زايد، وقصر الحصن، وذكريات الإمارات، وكتاب أم كلثوم في أبوظبي، والنظام الأرشيفي المتكامل...»، وغيرها من الإصدارات التي تحظى باهتمام مختلف شرائح المجتمع.

يذكر أن إصدارات الأرشيف الوطني قد تصدرت مبيعات موقع «أمازون» في الشرق الأوسط أكثر من مرة، حيث لاقت إقبالاً من الباحثين والمهتمين، لما تقدمه من معلومات دقيقة مؤيدة بالوثائق التاريخية عن تاريخ دولة الإمارات وتراثها، وسير قادتها العظام.

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