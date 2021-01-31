الامارات | رسالة خاصة من قائد ملهم إلى الأطفال في «الإمارات للآداب»

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من قائد ملهم إلى الأطفال في «الإمارات للآداب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان طيران الإمارات للآداب عن تخصيص فعالية للاحتفاء بالمجموعة القصصية التي أطلقها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والموجهة للأطفال تحت عنوان «عالمي الصغير» ضمن فعاليات دورة المهرجان للعام الجاري، والتي تمتد على مدى ثلاثة أسابيع من 29 الجاري إلى 13 فبراير المقبل.

ويتضمن الاحتفاء بالكتاب الجديد، الذي تولى إصداره «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع دار الهدهد للنشر والتوزيع الإماراتية، تقديم رسالة خاصة من سموه للأطفال، وأيضاً تقديم قراءات مميزة للقصص المتضمنة في الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، كما سيجري سحب لمنح 15 طفلاً من الحضور مجموعة من قصص كتاب «عالمي الصغير».

وأوضحت إدارة المهرجان، أن الفعالية التي ستعقد في الرواق الثاني تحت عنوان «عالمي الصغير: قصص محمد بن راشد آل مكتوم»، ستخصص للأطفال الذين تراوح أعمارهم من ست إلى تسع سنوات، وهي الفئة التي يستهدفها الكتاب، مع عائلاتهم، بينما ستتاح بطاقات الحضور المجانية عبر موقع المهرجان emirateslitfest.co، إذ سيقتصر الحضور على من حصل على تلك البطاقات عبر الموقع. وتبدأ الفعالية الخاصة بـ«عالمي الصغير» في تمام الساعة 16:30 يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات المهرجان لإجازة نهاية الأسبوع في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

مبادرة مشتركة

من جهتها، قالت مديرة «براند دبي» نهال بدري: «نثمن هذه المبادرة المشتركة مع مهرجان طيران الإمارات للآداب، لمشاركة آلاف الأطفال في الإمارات ذكريات وتجارب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تعلمها من المواقف المختلفة التي شكلت نظرته للحياة في مرحلة مبكرة من عمر سموه»، مشيدة بدور ومكانة المهرجان كإحدى أهم وأبرز الفعاليات المُلهمة ليس فقط على مستوى الأجندة الثقافية لدولة الإمارات، بل والمنطقة بشكل عام، بما يستقطبه من قامات فكرية ورموز ثقافية مهمة من مختلف أنحاء العالم، وما يقدمه من مضمون إبداعي يسهم في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي والإقليمي.

وأضافت «لدينا رؤية مشتركة مع مهرجان طيران الإمارات، حول تأثير القصة وقدرتها على الوصول بسهولة إلى نفوس الأطفال والتأثير الإيجابي في تشكيل ملامح شخصياتهم، ما يجعل من هذا الكتاب مصدراً مؤثراً في جميع الأجيال المقبلة لاسيما أنه كُتب بلغة سلسة، وأسلوب قصصي مشوق، وإخراج مميز، ليُعزز فيهم القيم الأصيلة، مثل: بر الوالدين، الصداقة، الصبر، الفروسية، التفاني، الرفق بالحيوان وغيرها».

تأثير إيجابي

من جانبها، أعربت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب أحلام بلوكي، عن سعادتها بالاحتفاء بكتاب «عالمي الصغير» ضمن فعاليات المهرجان للعام الجاري، مؤكدة أن هذه الفعالية بالتعاون مع «براند دبي» سيكون لها تأثير إيجابي في الأطفال، إذ حرصت إدارة المهرجان على تنظيم الفعالية ضمن أجواء تنقل الأطفال لمعايشة التجربة القصصية عن قرب، مشيرة إلى أنه لا توجد طريقة أفضل من القصص لإلهام الأطفال، لاسيما أن هذه المجموعة القصصية تسرد حكايات لمواقف وتجارب أسهمت في تشكيل الملامح الأولى لشخصية أحد أهم القادة في المنطقة والعالم، إذ تمثل تلك التجارب الثرية مصدر إلهام حقيقياً لجيل جديد من المبدعين القادرين على تعزيز مسيرة التطور والتقدم في دولة الإمارات والمنطقة.

وأضافت بلوكي: «في إطار الالتزام بإجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي، سيتم طرح عدد محدود من بطاقات الحضور لكل جلسة من الجلسات والفعاليات المقررة للمهرجان هذا العام، لذلك نوصي بالحجز المبكر لضمان الحصول على المقاعد، بما فيها الجلسات المجانية التي تشترط أيضاً الحصول على التذاكر بهدف تحديد عدد الزوّار».

يُشار إلى أن مجموعة «عالمي الصغير» تضم خمس قصص يتناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فيها مواقف أثرت في طفولته الحافلة بالتحدي والإصرار، وأسهمت في مجموعها في رسم ملامح شخصيته وتكوين فكره ورؤيته، مستعيداً من خلالها ذكريات وتجارب تملأ الذاكرة بالصور والانطباعات المحفزة على تعلم مهارات مهمة، والمشجعة على التحلي بروح المغامرة للاكتشاف والتعلم واكتساب معارف جديدة كل يوم.

والقصص الخمس هي: «النوم مع العقارب»، و«خيلي الأولى»، و«من يشبهك يا أمي»، و«صديقي الأسد»، و«كهفي الصغير».

مبدعون من حول العالم

يستضيف مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي يُقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبالشراكة مع الراعيين المؤسسين: طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المختصة بالتراث والفنون والثقافة في الإمارة، العديد من الفعاليات المميزة وحفلات إطلاق الكتب والجلسات النقاشية ومجموعة من المعارض المتنوعة، إلى جانب نخبة من المتحدثين والكُتّاب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

تدابير ضرورية

أكدت اللجنة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، الالتزام بإجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة، داعية الجمهور إلى التقيد التام بجميع لوائح وإرشادات هيئة دبي للصحة بهدف الوقاية من «كوفيد-19»، وضرورة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن التي ينظم فيها المهرجان. وسيتم بث 10 جلسات، على الأقل، مباشرةً من فعاليات المهرجان الكبرى في إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي.

نهال بدري:

• «كتاب عالمي الصغير مصدر مؤثر في جميع الأجيال المقبلة، لاسيما أنه كُتب بلغة سلسة، وأسلوب قصصي مشوق».

أحلام بلوكي:

• «المجموعة القصصية تسرد حكايات لمواقف وتجارب أسهمت في تشكيل الملامح الأولى لشخصية أحد أهم القادة بالمنطقة والعالم».

• تقديم قراءات للقصص المتضمنة في الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية خلال الفعالية.

• 5 فبراير المقبل موعد الفعالية في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

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