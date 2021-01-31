الامارات | 3 برامج ترتقي بمهارات منتسبي «الناشئة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 برامج ترتقي بمهارات منتسبي «الناشئة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، مجموعة من البرامج النوعية الافتراضية، التي تهدف إلى صقل مواهب الناشئة، وإكسابهم معلومات قيّمة تساعدهم في الارتقاء بمهاراتهم.

وأعلنت «ناشئة الشارقة» أن البرامج الثلاثة الجديدة، تأتي انطلاقاً من حرصها على توفير بيئة تفاعلية جاذبة لمنتسبيها المهتمين بالفنون والآداب.

وتدرب المنتسبون في برنامجي «عبّر بالأنيميشن» و«عبّر بالكوميكس»، اللذين قدمتهما الفنانة ميثاء عمر، صانعة محتوى أنيميشن، على مهارات توظيف التكنولوجيا في التعبير الفني بطرق إبداعية شائقة.

وتعلم المنتسبون أساسيات صناعة المشهد بأسلوب «بابيت أنيميشن»، المستخدم في تحريك الإعلانات التجارية والألعاب الإلكترونية، من خلال تطبيق «سكتش بوك موشن»، وتمكنوا من صناعة مجموعة من مشاهد الأنيميشن، بعد إتقانهم مهارات استخدام تطبيقات مونتاج الفيديو المتوافرة على الهواتف الذكية.

وضم برنامج «عبّر بالكوميكس» محاور عدة، من أهمها التدريب على مهارات رسم وتصميم الشخصيات وفقاً لأسلوب الكوميكس، إضافة إلى إكساب المنتسبين مهارات صناعة مجلة مصغرة قابلة للنشر، من خلال ورقة A4 تعرف باسم «زين»، تشمل شخصياتهم الخاصة التي تعبر عن رؤيتهم الفنية.

وجاء برنامج «فن المناظرة»، الذي قدمه محمود عبدالحليم ورمزي المبارك، منشطا الآداب واللغات في ناشئة الشارقة، بهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري للناشئة والشباب، وتعزيز قدراتهم على الإقناع وتشجيعهم على القراءة والاطلاع بما يمكنهم من إعداد البحوث والدراسات التي تدعم آراءهم حول مختلف الموضوعات الاجتماعية والعلمية، وما يتعلق بحياتهم اليومية.

وتعلم المنتسبون ضوابط المناقشة، وآداب الحوار، ومهارات الإلقاء والعرض والتقديم، وإبداء الرأي عبر توظيف اللغة وبلاغتها في التعبير عن الأفكار والتأثير الإيجابي في الآخرين، وتعرفوا إلى مفهوم المناظرة وأهميتها وأركانها وشروطها وآدابها.

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