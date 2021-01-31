الامارات | «أمناء العويس» يعقد اجتماعه الأول في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمناء العويس» يعقد اجتماعه الأول في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية اجتماعه الأول لعام 2021، الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور أنور محمد قرقاش، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس.

وصادق المجلس، خلال الاجتماع الافتراضي، على محضر الاجتماع السابق، والتقرير الإداري السنوي لعام 2020، وتقرير مدقق الحسابات لعام 2020، واعتمد الموازنة التقديرية لعام 2021.

وشكر المجلس الأمانة العامة وإدارة المؤسسة على استمرار العمل بشكل جيد، وإقامة الأنشطة الثقافية على منصة العويس الافتراضية، رغم جائحة كورونا، إذ نظمت المؤسسة العديد من برامجها الثقافية وأنشطتها افتراضياً، ويمكن للجمهور متابعة أنشطة المؤسسة في أي وقت على «يوتيوب»، كما رفدت المؤسسة الساحة الثقافية المحلية والعربية بإصدار العديد من الكتب.

واطلع المجلس على سير عمل الجائزة، واستمرار عملها واستقبال العديد من استمارات الترشيح إلكترونياً عبر موقع المؤسسة www.alowais.com، وتم إغلاق باب الترشح لجوائز الدورة الـ17 «2020 ـ 2021»، نهاية ديسمبر الماضي. وتقدم إلى الجائزة 1847 مرشحاً في جميع الحقول، فقد تقدم للجائزة في حقل الشعر 321 مرشحاً، وفي القصة والرواية والمسرحية 480 مرشحاً، وفي الدراسات الأدبية والنقد 285 مرشحاً، وفي الدراسات الإنسانية والمستقبلية 496 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 265 مرشحاً.

كما اطلع المجلس على سير العمل في المؤسسة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

• 1847 مرشحاً تقدموا إلى الجائزة في جميع الحقول.

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