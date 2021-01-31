الامارات | عدد المسلسلات يتراجع في أميركا خلال 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المسلسلات يتراجع في أميركا خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع عدد المسلسلات التي بثت أو طرحت حلقات جديدة منها عبر الإنترنت في الولايات المتحدة العام الماضي مقارنة مع 2019، للمرة الأولى منذ بدء نشر هذا المؤشر السنوي. ففي 2020، عرضت قنوات التلفزيون أو منصات البث التدفقي 493 مسلسلاً، بتراجع 7% خلال عام، كما أعلنت «إف إكس ريسرتش» التابعة لمجموعة «ديزني».

وحققت المسلسلات في 2019 مستوى قياسياً بلغ 532.

ومع وصول منصات جديدة أبرزها «ديزني +» و«أبل تي في +» و«إتش بي أو ماكس» و«بيكوك» بين نوفمبر 2019 ويوليو 2020، غزت مسلسلات جديدة الشاشات في الأشهر الأخيرة. غير أن جائحة «كوفيد-19» شلّت «هوليوود» منذ ربيع 2020 ما عطّل عجلة تصوير الأعمال الجديدة.

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