أخصائي تغذية علاجية يحذر من «حقن التخسيس»: تؤثر على الكبد والبنكرياس

القاهرة - سمر حسين - صحة

طرق كثيرة يلجأ إليها أصحاب الوزن الزائد، لإنقاص دهون الجسم والحصول على قوام رشيق يظهر جمالهم وحيويتهم، حيث قد تفشل بعض الأنظمة الغذائية في الوصول إلى نتيجة سريعة، ليكون الخيار البديل هو حقن التخسيس، التي قد تتسبب في مشاكل صحية كبيرة، يوضحها الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي التغذية العلاجية.

أنواع حقن التخسيس

يقول الدكتور رامي، إن حقن التخسيس كثيرة جدًا، وهناك أنواع شائعة منها في السوق والعديد من أطباء السمنة يستخدمونها للمرضى، مؤكدًا أنها ليس هناك قلق منها على الإطلاق.

شروط حقن التخسيس

وأضاف، أن أهم شيء أن يتم حقنها تحت كمية دهون قليلة: «مينفعش ييجي واحد بطنه كبيرة جدًا ومقاساته وقياسات الخصر والحوض والكرش والبطن كبيرة، في الأرقام القليلة بتجيب نتائج كويسة جدًا والآثار الجانبية بتاعتها تكاد لا تذكر، زي أي حقنة بتتحقن ممكن يكون فيه حساسية أو كحة أو وجع من الإبرة».

أشخاص ممنوعين من حقن التخسيس

وتابع، أن هناك محاذير من دخول مادة عضوية مثل الحقن للجسم، فلا يجب على مريض السكري أو الضغط تناول حقن إنقاص الوزن وكذلك المرأة الحامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، والتأكد منهم لا يعانون من أي مرض مزمن قد يؤثر على صحتهم بعد ذلك.

تحذير

وأوضح صلاح الدين، أن هناك حقن يتم حقنها في العضل تساعد على الحرق مثل القهوة الخضراء والشاي الأخضر ولكن نسبة تأثيرها ضعيف، مشيرًا إلى أن هناك نوع أقوى من حقن إنقاص الوزن ويعتبر رقم واحد في العالم ويعتمد عليه دول الخليج بشكل كلي وهي حقن «فيكتوزا» و«ساكسندا».

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن هذه الحقن قوية جدًا، ونتائجها سريعة وغالية: «للأسف على أد ما هي مفيدة على أد ما هي مضرة جدًا ممكن يحصل خلل في البنكرياس أو في الكبد، لا ينصح بها رغم انها بتستخدم في الخليج وأوروبا، والأفضل استخدامها على فترات متباعدة، حقنتين في السنة أكتر من كده مضر مش مفيدة ودي للضرورة فقط».