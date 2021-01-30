«هبة» تدشن حملة «مالك عايز يشوف باباه»: جدته هددتني ترميه في الترعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 15 يومًا اتجهت هبة النجار لمحكمة أسرة فاقوس لرفع قضية رؤية، لإلزام طليقها على رؤية طفله البالغ من العمر عامين ونصف، لتكون أول امرأة مصرية تتخذ هذا الإجراء القانوني، الذي يعتبر من ضمن حقوق الأب في حالة منع الأم الأطفال عن آبائهم، فضلًا عن تدشين حملة بعنوان «مالك عايز يشوف باباه».

لأول مرة سيدة ترفع قضية رؤية على طليقها

تحكي «هبة»، أنها اكتشفت حقيقة زوجها بعد ثاني يوم زواج، حين استقبلت رسائل تهديد بالقتل عبر هاتفها المحمول من طليقته، التي اتفقت مع زوجها على تطفيشها وإجبارها على التنازل عن كافة حقوقها مقابل الرجوع إليه: «رغم أنه كان مطلقها 5 مرات بس اتفق معاها يزهقوني ويطفشوني عشان أتنازل عن القايمة اللي كان قيمتها 300 ألف ومهر بـ75 ألف ومؤخر 50 ألف، وفعلًا عملت إبراء من كل حقوقي واتنازلت عن كل شيء مقابل طلاقي عشان أعيش في أمان، لكن حق أبني مش هتنازل عنه أبدًا».

الأب رافض رؤية طفله منذ عام

تقول «هبة» لـ«هن»، إن طليقها رافض رؤية ابنه منذ أكثر من عام، رغم أنها أجرت جلسة عرفية ووقع على ورقة بدفع ألف و500 جنيه شهريًا نفقة للطفل، بخلاف مصاريف علاج وملابس، فضلًا عن رؤيته كل يوم جمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السابعة مساءً: «من يومها مشوفناش وشه واتصلت على أمه عشان أبعت لهم الولد يشوف أهله قالت ماليش حفيد اسمه مالك، ولو بعتيه هرميه في الترعة».

تضيف السيدة الثلاثينية، أن طفلها بدأ يسأل عن والده لدرجة أنه كلما شاهد رجل نداه بـ«بابا» حتى عامل النظافة لدرجة جلعت الأم تسعى للحصول على حقوق طفلها وإجباره والده على رؤيته أسبوعيًا كباقي الأطفال، حتى ينشأ طفل سوي له أب وأم: «مش عايزة ابني يتظلم زيي أنا أستاهل لإني اخترت غلط، لكن هو ذنبه أيه يتحرم من أبوه في السن ده، وهفضل وراه لحد ما يجي يشوفه غصب عنه».