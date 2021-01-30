شباب يوجهون نصائح للفتيات بشأن الارتباط: «ابعدي عن البخيل والدبش في كلامه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عند الدخول في علاقة عاطفية مع شخص ما، تقع العديد من الفتيات كضحايا لشخصية الرجل الذي تكتشف عيوبه بعد مرور فترة من الارتباط، ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى الانفصال.

شباب يكشفون عيوب الرجل أثناء الدخول في العلاقات العاطفية

وعلى نقيض ما يقدمن الكثير من السيدات والفتيات من شكاوى حول عيوب الرجال عند الدخول في علاقة عاطفية، وتوجيه الانتقادات اللاذعة لهم، يكشف مجموعة من الشباب خلال حديثهم لـ«هُن»، عن العيوب القاتلة التي قد تواجهها النساء عند الدخول في علاقة عاطفية مع ببعض الرجال.

يقول أحمد يوسف، محاسب، إنه من أصعب العيوب التي قد توجد في بعض الرجال هي البخل معنويًا وماديًا: «ميكونش بخيل، والبخل مش مادي بس، لا معنوي، ميبقاش بخيل في مشاعره، لأن الاهتمام المعنوي مهم جدًا، مع تبادل نفس الشعور بين الطرفين».

«طريقة الأكل لازم أول حاجة البنت تبص عليها في الراجل، ميكونش بياكل بصوت، لأنها من أصعب الحاجات، وحاجة بتقلل من الراجل جدًا والشخص عمومًا، وبرضو الاهتمام بالنظافة الشخصية مهم جدًا، ولازم الراجل يكون مهتم بذاته، وفي نفس الوقت بمظهره الخارجي، مش لازم يكون بيلبس ماركات عالمية، بس يعرف يحافظ على مظهره كويس»، حسب باسم علي، مهندس.

«الاهتمام باللبس وعدم توجيه كلام محرج للبنت أو أنه يكون دبش في كلامه، وتقديره للي معاه وخاصة لو مراته، يعني لو مثلا مبتعرفش تطبخ ميجرحهاش، لأن في رجالة كتيرة همها على بطنها وبس ومبتراعيش الكلام أبدا، والاهتمام بتفاصيل الست في رجالة كتير بتغفل عنها وميعرفوش إن الست بطبعها كائن عاطفي وحساس وبتحب الاهتمام بيها جدا، كل الحاجات دي لو مش موجودة في الراجل الست بتبعد عنه على طول»، وفقا لـ خالد أحمد، صيدلي.