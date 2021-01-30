للفتيات.. 10 طرق تساعدك على التعامل مع شريك حياتك من مواليد برج الثور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر الحياة العاطفية واختيار شريك الحياة ليست بمهمة سهلة، وتطلب الكثير من الوقت إلى أن يجد كل شخص الشريك المناسب له، وإذا كنت

تشعرين بالقلق والتوتر في علاقتك مع شريك حياتك خاصة إذا كان من مواليد برج الثور، إليك مجموعة من النصائح الهامة التي تساعدك على التعامل معه وكسب قلبه، وفق ماأوضحه موقع "zodiacguides".

- إذا كنت ترغبين في نجاح علاقتك، عليك الاهتمام بمظهرك وارتداء الملابس الأنيقة عند الخروج معه، من أهم الأمور التي تنال إعجاب مواليد الثور.

- يتميز رجل الثور بالوضوح والصراحة الشديدة، لذا عليك أن تكوني صادقة ومخلصة في حبك له، حتى يشعر بالأمان بجانبك.

- من الأبراج التي تحب الضحك، لذا فأنه يعشق المرأة ذات الروح الفكاهية والمرحة، التي تجعله يضحك كثيرا.

- يميل الرجل من هذا البرج إلى أن تقدم شريكة حياته دائما الدعم له، ومساعدته في تحقيق أهدافه وتجاوز الصعوبات.

- يبتعد الرجل عن المرأة المتكلفة أو المتصنعة، لذا عليك أن تحافظي على طبيعتك الحقيقة أمامه، حتى تستطيعي كسب قلبه.

- يفضل عدم الانشغال بهاتفك المحمول، عليك ترك الهاتف عند الجلوس معه حتى لا يشعر عدم الاهتمام به والملل.

- يحب رجل الثور الرومانسية والحب، لذا يجب عليك أن تشعريه بهذا من خلال تعاملك معه وإلانصات لحديثه حتى لو كان بسيطا.

- يحب مولود الثور الأكل كثيرا، لذا يميل إلى المرأة التي تطهو الطعام جيدا، عليك تحضير عشاءًا رائعًا مطبوخًا في المنزل، هذه من الطرق التي تساعدك في كسب قلبه.

- يتميز بالغيرة الشديدة لذلك يجب تجنب القيام بالأشياء التي تساعد على إثارة الغيرة لديه، حتى لاتخسري علاقتكما العاطفية.

- رجل الثور عقلاني وعنيد فلا يحب أن تسيطر عليه زوجته، لذلك يجب أن تعطي له مكانته، وتعامليه برفق وحب شديد.