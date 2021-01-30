هل أنت في خطر؟.. احذر نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر المغنيسيوم عامل مساعد" في أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي متنوع في الجسم، هذا المعدن الأساسي متوفر بكثرة في الخضروات الورقية.

تشمل المصادر الغنية بالمغنيسيوم السبانخ والمكسرات والبذور والبقوليات، ولكن تناول كميات قليلة من هذه الأطعمة بشكل معتاد قد يؤدي إلى نقص؟.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين مثل المغنيسيوم إلى تقلصات الشريان التاجي، يمكن أن تؤدي الحالة غير المشخصة إلى مضاعفات تهدد الحياة، مثل النوبة القلبية، فهل أنت في خطر؟، هذا ما تكشفه صحيفة " express" البريطانية.

يمكن أن تتضمن العلامات المبكرة التي تدل على احتياج جسمك للمغنيسيوم ما يلي:

فقدان الشهية.

غثيان.

التقيؤ.

إعياء.

ضعف.

مع تفاقم نقص المغنيسيوم، حذرت المعاهد الوطنية للصحة البريطانية، من أنه يمكن أن يؤدي إلى التنميل والوخز وتقلصات العضلات وتشنجات وكذلك النوبات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي النقص الحاد في المغنيسيوم إلى تغيرات في الشخصية واضطراب في نظم القلب وتشنجات تاجية.

ما هي التشنجات التاجية؟

ذكرت مؤسسة القلب البريطانية (BHF)، أن تقلصات الشريان التاجي تُعرف أيضًا باسم الذبحة الصدرية المتغيرة أو الذبحة الصدرية "برينزميتال".

تسبب الحالة التي لم يتم تشخيصها بشكل كافٍ ألمًا في الصدر ناتجًا عن شد شريان القلب.

قد يصاحب ألم الذراع أو الفك أيضًا ألم في الصدر، وهو نفس أعراض النوبة القلبية.

يمكن أن تحدث الذبحة الصدرية المتغيرة من الطقس البارد أو ممارسة الرياضة أو الإجهاد، وقد تم ربطها بدورات الحيض عند النساء.

على عكس الذبحة الصدرية الناتجة عن الترسبات الدهنية للكوليسترول، تحدث الذبحة الصدرية المتغيرة عندما يحدث تشنج في الطبقة العضلية لجدار الشرايين.

هذا يؤدي إلى انسداد مؤقت، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية إذا كانت عضلة القلب محرومة من الأكسجين.

في حين تحدث التشنجات عندما يكون هناك الكثير من "المواد الكيميائية المشدودة" وعدم وجود "مواد كيميائية تساعد على الاسترخاء" في الجسم.

التشنج قد يكون مرتبطا بمناطق التهاب داخل جدار الأوعية الدموية.

يمكن أن يؤكد تصوير الأوعية الدموية الذي يتم إجراؤه في المستشفى حدوث تشنج في الشريان التاجي، يتضمن ذلك استخدام صورة بالأشعة السينية لشرايين القلب وحقن مادة كيميائية تسمى أستيل كولين.

يجب أن يتسبب الأسيتيل كولين في استرخاء الأوعية الدموية، ولكن إذا كشفت الأشعة السينية عن تقلص الأوعية الدموية، فهذا يعني أنك تعاني من تقلصات في الشريان التاجي.

يمكن أن تشمل خيارات العلاج حاصرات قنوات الكالسيوم، مثل فيراباميل أو ديلتيازيم، تعمل هذه الأدوية عن طريق منع امتصاص الكالسيوم في الخلايا العضلية للأوعية الدموية - في الواقع، تعمل على إرخائها.

نقص المغنيسيوم

حددت المعاهد الوطنية للصحة البريطانية، مجموعات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص المغنيسيوم والتي تشمل أولئك الذين لديهم:

داء السكري من النوع 2

أمراض الجهاز الهضمي

وقالت المعاهد الوطنية للصحة: "إن تناول المغنيسيوم بشكل معتاد يؤدي إلى تغييرات في المسارات البيوكيميائية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض بمرور الوقت".

توصي المعاهد الوطنية للصحة بتناول فول الصويا والفاصوليا المطبوخة والعدس والفول السوداني للمساعدة في زيادة مستويات المغنيسيوم.

ومع ذلك ، فمن الأفضل "البقاء ضمن احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية" (أي عدم الإفراط في تناول الطعام)، والحد من الدهون المشبعة والمتحولة.

بشكل عام، تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية على النساء تناول 2000 سعر حراري يوميًا بينما يجب على الرجال تناول 2500 سعر حراري يوميًا.